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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 декабря 2017г 
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Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года

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Русскоязычная группировка киберпреступников MoneyTaker совершила ряд ограблений финансово-кредитных учреждений в Российской Федерации, Соединенных Штатах и Англии, осуществляя свою преступную деятельность в течение 2 лет. Только за последние полгода на счету злоумышленников порядка двух десятков хакерских атак.
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Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

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В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
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Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

К 2020 году средние ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции в 4 процента, прогнозируют в Российской академии наук. К такому значительному падению приведет снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5 процентов.

«В условиях постепенного снижения ставок объем 
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АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

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ЦБ заявил о блокировке 600 мошеннических сайтов с начала 2017-го

ЦБ заявил о блокировке 600 мошеннических сайтов с начала 2017-го

ЦБ РФ послал запросы о блокировке 240 мошеннических порталов, которые находятся в зарубежных доменных зонах. Об этом проинформировал глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в эфире «Вести FM».
Как отмечено, из 240 запросов порядка 130 касаются блокировки 

28 ноября 2017, 09:03
Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не приобретать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, так как в данном случае речь вовсе не идет о нумизматической редкости, тираж не ограничен. Об этом говорят российские агентства, опираясь на информацию Дальневосточного главного управления 

16 ноября 2017, 10:06
Исследование: россияне отходят от сберегательной модели поведения

Исследование: россияне отходят от сберегательной модели поведения

С середины 2017 года жители нашей страны постепенно отходят от сберегательной модели поведения. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на информацию ЦБ.
Давая оценку данной тенденции, в регуляторе отметили, что «это может служить признаком общего улучшения настроений как населения, 

10 ноября 2017, 05:24
В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I

В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I

Клад из 97 монет конца XVII — начала XVIII столетия нашли в процессе благоустройства улицы Нижняя Радищевская в центре российской столицы. Монеты периода правления Петра Первого состоят из сплава серебра и меди.
Клад обнаружен недалеко от церкви Николая Чудотворца. Не 

25 октября 2017, 03:29
Клад старинных монет обнаружили в центре Москвы

Клад старинных монет обнаружили в центре Москвы

Археологи нашли на Нижней Радищевской улице в российской столице клад старинных монет. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на московскую мэрию.
Как отмечается, раритеты были обнаружены в ходе плановых мероприятий по благоустройству. В руках археологов оказались десятки монет, которые 

29 сентября 2017, 02:10
В центре Москвы нашли клад эпохи Екатерины II

В центре Москвы нашли клад эпохи Екатерины II

В центре российской столицы в процессе работ по городскому благоустройству был обнаружен клад XVIII века. В руки археологов попали медные монеты, которые имели хождение в эпоху Екатерины II и Павла I.
Изучив находку, эксперты допустили, что деньги были припрятаны для 

4 апреля 2017, 01:20
ЦБ в 2016 году изменит дизайн выпускаемых монет

ЦБ в 2016 году изменит дизайн выпускаемых монет

Как следует из официального сообщения, Банк России в следующем году заменит изображение на аверсе монет РФ — на них будет чеканиться орел с регалиями власти: коронами, скипетром и державой. Данную информацию поместили на сайте Центробанка. Сейчас на монетах мы видим 
30 декабря 2015, 01:16
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