Как следует из официального сообщения, Банк России в следующем году заменит изображение на аверсе монет РФ — на них будет чеканиться орел с регалиями власти: коронами, скипетром и державой. Данную информацию поместили на сайте Центробанка. Сейчас на монетах мы видим …