Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.
Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого обстоятельства, финансово-кредитным структурам было рекомендовано различными способами разъяснять клиентам необходимость сдачи мелких денег в банковские кассы.
В числе прочего, регулятор считает, что в банках должны проанализировать вопросы появления монетоприемных аппаратов в больших торговых центрах. Вместе с тем, ЦБ советует оптимизировать тарифную политику с учетом разменных операций. А еще в Центробанке отметили, что в настоящее время заказы на чеканку одно- и пятикопеечных монет не размещаются.
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