Самарский поисковый отряд «Волжане» получил в подарок от Газбанка глубинный металлоискатель. Теперь юные поисковики, в том числе 20 школьников, отправятся в Волгоградскую область на «Всероссийскую вахту памяти-2018» полностью укомплектованными.

«Волжане» - один из старейших отрядов Cамарской области. За годы своей работы, …