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Материалы по теме:

«Газбанк» - лучший налогоплательщик

«Газбанк» - лучший налогоплательщик

Самарский «Газбанк» стал победителем национального рейтинга «Налогоплательщик года -2017». Лучшие компании со всей страны отобрал «Фонд содействия развитию предпринимательства и промышленности». «Налогоплательщик года» – это экономический бизнес-рейтинг организаций, соблюдающих налоговую дисциплину и осуществляющих значительный вклад в федеральный и региональный бюджеты. 
17 мая 2018, 05:07
Тольяттинский НПФ «Муниципальный» лишился лицензии

Тольяттинский НПФ «Муниципальный» лишился лицензии

Банк России аннулировал лицензию у тольяттинского Негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный». НПФ лишился права на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Управление Фондом перешло к временной администрации числа специалистов Волго-Вятского управления Регулятора. Основанием для радикальной меры, как говорится в 

14 мая 2018, 07:00
Председателем правления АО АКБ «ГАЗБАНК» избран Владимир Аверин

Председателем правления АО АКБ «ГАЗБАНК» избран Владимир Аверин

16 апреля на заседании совета директоров АО АКБ «ГАЗБАНК» единогласным решением председателем правления банка избран Владимир Аверин. 
17 апреля 2018, 05:08
Вклад Газбанка в Поисковое движение России

Вклад Газбанка в Поисковое движение России

Самарский поисковый отряд «Волжане» получил в подарок от Газбанка глубинный металлоискатель. Теперь юные поисковики, в том числе 20 школьников, отправятся в Волгоградскую область на «Всероссийскую вахту памяти-2018» полностью укомплектованными.

 

«Волжане» - один из старейших отрядов Cамарской области. За годы своей работы, 

28 марта 2018, 06:21
«Газбанк» вошел в Топ-100 самых надежных российских банков по версии Forbes

«Газбанк» вошел в Топ-100 самых надежных российских банков по версии Forbes

«Газбанк» вошел в сотню самых надежных российских банков, по версии авторитетного экономического издания Forbes. Его аналитики ставили перед собой задачу определить, каким именно финансовым учреждениям можно доверять при принятии решения о размещении там средств. В итоговом ТОП-100 «Газбанк» занял 78-е 

22 марта 2018, 04:07
Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию. Речь идет об «Открытии» и «Бин-Банке». У созданной финансовой организации будут единые банкоматы и филиалы - всего около 1 тысячи точек продаж. Реализация банковских и страховых продуктов будет осуществляться сразу всей сетью. 

5 февраля 2018, 08:01
У Тольяттинской консерватории отозвали лицензию

У Тольяттинской консерватории отозвали лицензию

Тольяттинская филармония осталась без лицензии. Об этом стало известно 29 января на аппаратном совещании руководства города. Новость сообщила замглавы Автограда Юлия Баннова. По ее словам, документ, согласно которому учебное заведение должно прекратить работу, издан Рособрнадзором 19 января.

Основанием для 
29 января 2018, 03:30
Центробанк хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами

Центробанк хочет заменить отзыв лицензий у банков высокими штрафами

Центробанк собирается отказаться от отзыва лицензий у финансово-кредитных структур в пользу существенных штрафных санкций. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на проект поправок в закон "О Центральном банке РФ", разработанный экспертами Центробанка и Министерства финансов.
Размер штрафов станут определять 

28 декабря 2017, 11:24
Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 

26 декабря 2017, 01:04
СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске 

22 декабря 2017, 11:22
«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
Как следует из предложения министерства, такая схема удешевит получение лицензии: новое разрешение на полгода будет стоить продавцам 10 тысяч рублей, 

25 октября 2017, 10:17
358 миллионов за товарные знаки и лицензию: «Авиаагрегат» заплатит «Технодинамике»

358 миллионов за товарные знаки и лицензию: «Авиаагрегат» заплатит «Технодинамике»

Акционерное общество «Авиаагрегат» заплатит холдингу «Технодинамика» 358 миллионов рублей за лицензию на использование его товарных знаков. Соответствующее сообщение появилось на портале Госзакупок. Договор заключается на пять лет, ежемесячно «Авиаагрегат» будет выплачивать около 6 миллионов рублей. За это он получит право 

11 сентября 2017, 03:45
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