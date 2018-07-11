11 июля стало известно об отзыве лицензии у самарского банка АКБ «Газбанк». Соответствующий приказ выпустил Центральный Банк России.
Согласно информации регулятора, отзыв связан с тем, что руководство и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО АКБ «Газбанк» лицензии на осуществление банковских операций», - говорится в сообщении ЦБ.
Приказом Центробанка в АКБ «Газбанк» введена временная администрация.
Стоит отметить, что кредитная организация является участником системы страхованиях вкладов. Вкладчики банка, как физические лица, так и организации, получат возмещение до 1,4 миллиона рублей. АСВ начнет выплачивать его в течение двух недель. По величине активов "Газбанк" занимал 134-е место в банковской системе России.
Напомним, в 2016 году «Газбанк» сменил собственников. В состав его акционеров вошли иностранцы. Часть из них приобрели капитал "Газбанка" не напрямую. Гражданин Великобритании Деффри Лоуренс Шмидт купил ООО "Форсаж", которому принадлежит 4.8% ценных бумаг финансового учреждения, а также часть в ООО "Бизнес-Элит", контролирующем около 14.5%. Совладельцами последнего стали швейцарец Доминик Филипп Бразье, АО "Сонниг", которым владеет его соотечественник Рикардо Мортара, и компания "ГВР Файненс АГ", принадлежащая еще одному швейцарцу Давиду Гаону. Аргентинец Антоначи Глэдис Ноэми владеет 3,8% акций, под контролем австрийца Микласа Барбары находятся 9,6%. Также в числе собственников значатся швейцарские компании CUS Credit Union Swiss SA и GVR FINANCE AG, имеющие 6,1% и 8,2% акций соответственно.
"ТЕРРА" ждет предоставления комментариев от новых собственников банка.
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