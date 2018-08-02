Центральный банк России в лице Волго-Вятского управления обратился в арбитраж Самарской области с заявлением о признании «Газбанка» банкротом. Соответствующее сообщение появилось в картотеке арбитражных дел Верховного суда России.
Напомним, регулятор отозвал у кредитной организации лицензию 11 июля. Такую меру в ЦБ объяснили тем, что руководители кредитной организации не смогли оптимизировать ее финансовую деятельность. За 2 года до этого «Газбанк» сменил собственников. Владельцами его акций стали иностранные граждане и компании.
Страховые выплаты вкладчикам стартовали 23 июля в 20 субъектах Российской Федерации. Согласно реестру обязательств «Газбанка», за деньгами на общую сумму около 17 миллиардов 800 млн рублей могут обратиться порядка 47,5 тысяч клиентов, в том числе около трехсот человек, имеющих вклады для предпринимательской деятельности.
По последним данным АСВ, уже выплачено более 12,5 млрд рублей, или 70% от общей суммы.
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