В Самаре ещё на одном городском водоёме обосновались утки. В этот раз они облюбовали небольшое озеро на 5-ой просеке. Именно за его сохранение долгое время боролись местные жители.
«Усилия жителей 5-ой просеки были не напрасны, озеро спасено и там снова поселились утки», - написал в Твиттер активист Александр Башкиров.
Твитт был адресован губернатору, мэру Самары, депутату Госдумы Александру Хинштейну. «Молодцы!» - лаконично отреагировали с аккаунта Мобильной приемной губернатора.
В обсуждение активно включились жители Самары. «Утки уже много раз зимовали на этом озере. Оно до конца не замерзает. Остаётся приличный участок, где плавать, — заверяют комментаторы. - Уток специально никто не подкармливал. И лучше опять этого не делать. Особенно хлебом».
По словам экспертов, в природном рационе утиных пород нет ни одного продукта, хотя бы немного похожего на хлеб. Их организм просто не приспособлен к такому типу пищи и плохо с ней справляется. Если птица съедает много хлеба, она с большой долей вероятности начнет разбухать в области желудка. Следствие этого – закупорка пищевода, часто ведущая к летальному исходу. Хлеб – продукт, богатый углеводами. От него птица быстро наберет лишний вес. Если для домашней птицы это даже хорошо, то для дикой – очень плохо. Это может привести ее к скорой гибели. Зимой лучше всего уток кормить овсом, ячменем и пшеницей.