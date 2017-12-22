12
19
33
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          8888888                                8888888b.  
                            888                                  888  "Y88b 
                            888                                  888    888 
 88888b.d88b.   88888888    888     8888b.   888  888   .d88b.   888    888 
 888 "888 "88b     d88P     888        "88b  `Y8bd8P'  d8P  Y8b  888    888 
 888  888  888    d88P      888    .d888888    X88K    88888888  888    888 
 888  888  888   d88P       888    888  888  .d8""8b.  Y8b.      888  .d88P 
 888  888  888  88888888  8888888  "Y888888  888  888   "Y8888   8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

В Самарской области почти 2 года разыскивают монаха, пропавшего у святого источника

Сегодня, 23 декабря, главное управление МВД по Самарской области напомнило о продолжении поисков жителя поселка Новокашпирский города Сызрань, 54-летнего Михаила Марковича Фарбмана. По данным полиции, 24 февраля 2016 года ушел с территории святого источника Федоровской иконы Божьей Матери в неизвестном 
23 декабря 2017, 04:47
В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»

Вчера, 22 декабря, в Алеппо в Сирии в честь годовщины освобождения города от боевиков из террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ) впервые прошла акция «Бессмертный полк».
 
Жители сирийского мегаполиса во время шествия несли портреты российских военнослужащих, которые погибли 
23 декабря 2017, 02:56
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.

«Установив 

22 декабря 2017, 10:49
В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области раскрыто мошенничество в отношении как минимум двух жителей региона – в Самаре и Сызрани. Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, мебельщик, который брал с клиентов предоплату и «исчезал», не выполнив работу. Так, в 2017 году житель Самары лишился 96 

20 декабря 2017, 04:11
«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу

«Очень горько!»: Синички обучают сородичей не трогать невкусную пищу

Орнитологи установили, что синицы могут не прикасаться к невкусной пище, если увидят реакцию своих сородичей. Необычный эксперимент был проведен учеными из Финляндии, Великобритании и Швейцарии.

Больших синиц угощали миндалем. Однако перед кормежкой птицам показали видео, на котором их сородич 
19 декабря 2017, 11:38
Ученые: синицы учат сородичей не прикасаться к невкусной пище

Ученые: синицы учат сородичей не прикасаться к невкусной пище

Синицы продемонстрировали исследователям, каким образом одни представители животного мира учат других не прикасаться к невкусной либо опасной еде. Их способность учиться на ошибках себе подобных дает возможность развивать такие защитные свойства, как яркая предупреждающая окраска.
В недавних исследованиях с большими 

19 декабря 2017, 05:12
В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски

В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски

В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
По информации региональных изданий, проживающие в парке птицы выполняют самые разнообразные трюки, что делает их навыки уникальными. Как 

1 ноября 2017, 05:10
Полет нормальный: В Кремле появился отпугивающий вредителей филин

Полет нормальный: В Кремле появился отпугивающий вредителей филин

Комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников рассказал журналистам, что орнитологическая служба приобрела филина. Считается, что хищная птица станет эффективно бороться с вредителями на территории Московского Кремля.
Шумовые комплексы и прочие технические средства, отпугивающие ворон, в распоряжении службы имеются и периодически 

25 августа 2017, 05:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх