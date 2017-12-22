В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал» В Самарской области раскрыто мошенничество в отношении как минимум двух жителей региона – в Самаре и Сызрани. Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, мебельщик, который брал с клиентов предоплату и «исчезал», не выполнив работу. Так, в 2017 году житель Самары лишился 96 …