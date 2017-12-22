В Сызрани жители просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю. Обращение опубликовано в социальной сети. По словам автора поста, птица остается на водоеме, уже покрывшемся льдом, который находится рядом с одним из предприятий города. По предварительной информации, это в частном секторе Заусиновского района, где находится один из притоков реки Крымза.
«Ребят, помогите советом, нужно спасать цаплю у проходной «Тяжмаша». К кому обратиться за помощью, животное жалко, к холодам не приспособленная...» - сообщил очевидец.
По словам местных жителей, цаплю также обижают другие обитатели водоема – утки.
«Утки же там живут всю зиму, их подкармливают. Может, и она перезимует, речка не замерзает зимой. Там выход вод с завода», - написала одна из жительниц Сызрани.
«Нет, утка - птица-морж... У нее слой жира как у борца сумо. Цапля не выдержит такой холод. Удивлен, что она еще не умерла, но для нее это очень опасно», - сообщил другой пользователь.
Горожане обсуждают варианты спасения птицы. Некоторые уже обратились в зоопарк Сызрани, другие советуют вызвать спасателей и отмечают, что нуждающаяся в спасении птица – «краснокнижная». К распространению информации подключились официальные городские и областные СМИ.
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