В блогах: у нас была Великая эпоха…



«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются … Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются