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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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В блогах: "Биотехмед-2018"
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.
Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются …
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11 сентября 2018, 06:40
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В блогах: у нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс
Россия и Казахстан договорились о создании на Байконуре стартового комплекса "Байтерек" под новую ракету среднего класса "Союз-5", которую начнет выпускать самарский РКЦ "Прогресс". Как передает РИА Новости, подписи под соответствующим соглашением в рамках форума "Армия-2018" поставили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий …
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26 августа 2018, 07:29
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В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах
Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия …
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24 июля 2018, 06:38
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В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары
В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников …
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28 июня 2018, 07:00
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Минобороны хочет упразднить военные кафедры в вузах
Министерство обороны намерено упразднить военные кафедры в вузах. Вместо них появится единая унифицированная структура - военный учебный центр, который будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. До 2008 года в гражданских высших учебных заведениях осуществляли лишь одну …
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18 июня 2018, 05:01
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Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры
Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны …
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6 июня 2018, 05:50
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Силовики требуют заключить под стражу зампроректора политеха
Сегодня, 25 августа, об этом рассказали в прокуратуре Октябрьского района. Завтра в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте гражданина Великобритании Ричарда Филипа Бочиуса, который работал заместителем проректора в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Его задержали по подозрению в …
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25 августа 2015, 05:53
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Самарский районный суд вынес приговор бывшему декану политехнического университета
Служители Фемиды приговорили бывшего и.о. руководителя инженерно-экономического факультета Самарского государственного политехнического университета Леонида Альбитера к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в Самарском районном суде. Как уже сообщала "ТЕРРА", его обвиняли в мошенничестве. В конце …
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3 февраля 2015, 07:07