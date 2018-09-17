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Материалы по теме:

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
В блогах:

В блогах: "Биотехмед-2018"

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.

Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются 
11 сентября 2018, 06:40
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему   маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта. 
7 сентября 2018, 12:41
В блогах: у нас была Великая эпоха…

В блогах: у нас была Великая эпоха…

Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….

«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются 
6 сентября 2018, 10:05
Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс

Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс

Россия и Казахстан договорились о создании на Байконуре стартового комплекса "Байтерек" под новую ракету среднего класса "Союз-5", которую начнет выпускать самарский РКЦ "Прогресс". Как передает РИА Новости, подписи под соответствующим соглашением в рамках форума "Армия-2018" поставили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий 
26 августа 2018, 07:29
В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия 
24 июля 2018, 06:38
В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников 

28 июня 2018, 07:00
Минобороны хочет упразднить военные кафедры в вузах

Минобороны хочет упразднить военные кафедры в вузах

Министерство обороны намерено упразднить военные кафедры в вузах. Вместо них появится единая унифицированная структура - военный учебный центр, который будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. До 2008 года в гражданских высших учебных заведениях осуществляли лишь одну 

18 июня 2018, 05:01
Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны 

6 июня 2018, 05:50
Силовики требуют заключить под стражу зампроректора политеха

Силовики требуют заключить под стражу зампроректора политеха

Сегодня, 25 августа, об этом рассказали в прокуратуре Октябрьского района. Завтра в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте гражданина Великобритании Ричарда Филипа Бочиуса, который работал заместителем проректора в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Его задержали по подозрению в 
25 августа 2015, 05:53
Самарский районный суд вынес приговор бывшему декану политехнического университета

Самарский районный суд вынес приговор бывшему декану политехнического университета

Служители Фемиды приговорили бывшего и.о. руководителя инженерно-экономического факультета Самарского государственного политехнического университета Леонида Альбитера к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в Самарском районном суде. Как уже сообщала "ТЕРРА", его обвиняли в мошенничестве. В конце 

3 февраля 2015, 07:07
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