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Материалы по теме:

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.

Согласно 
23 августа 2018, 02:44
Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».

Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина 

15 августа 2018, 10:50
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
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В блогах: "iВолга-2018". Что нового?

Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".

"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании 
3 августа 2018, 09:31
В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко

В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко

В среду, 1 августа, на бульваре Космонавтов в Тольятти пройдет открытие аллеи «Звезды Космоса». В мероприятии будет участвовать Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко. По информации организаторов, планируется установить его именную звезду. Начало в 15:00.

Напомним, что Михаил Корниенко родился 
31 июля 2018, 10:27
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Во вторник ночью, 10 июля, в 00:51 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс-09». Он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, сжатые 
10 июля 2018, 12:26
В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал 

25 апреля 2018, 11:20
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