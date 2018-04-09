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Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области
Ученые сделали сенсационное открытие: в городе Гороховец Владимирской области обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Подобные погребения крайне редко можно найти на территории Северо-Восточной Руси. По словам директора Института Археологии, академика Николая Макарова, датировка предметов из захоронения показала,что могильник относится к …
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26 февраля 2018, 08:57
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа
На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.
По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и …
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5 февраля 2018, 09:07
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В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей
В Великобритании одной из клиник, расположенных на северо-востоке страны, разрешили при создании детей использовать ДНК трех человек. По мнению специалистов, это позволит избежать передачи дефектных генов от матери. Использовать планируется генетический материал от одного мужчины и двух женщин пишет
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2 февраля 2018, 07:50
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Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи
Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.
Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались …
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11 января 2018, 09:53
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Американские ученые оценили возраст Вселенной в 15 миллиардов лет
Специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США определили возраст Вселенной. Согласно данным анализа гравитационных волн, он составляет около 15 миллиардов лет.
Ученые выяснили, что сила гравитационных волн зависит от их расположения во Вселенной. Чем дальше объект находится от центра скопления, …
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10 января 2018, 11:08
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В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан
Американские исследователи из университета Миссури обнаружили искусственный вулкан на прибережье в ущелье Непеньи. Высота насыпи около шестнадцати метров.
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23 июня 2017, 04:58
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Ученые обнаружили порталы в параллельные миры
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12 января 2017, 09:45
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Ученые: В Мачу-Пикчу найдены ранее неизвестные наскальные рисунки
Близ древнего города инков Мачу-Пикчу были найдены новые наскальные рисунки, которые заметно отличаются от ранее обнаруженных изображений в этой местности. Об этом рассказал глава Национального археологического парка Фернандо Астете в Перу.
На изображениях видны очертания человека в черной и охристой окраске. …
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6 июля 2016, 10:55
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На плато Наска обнаружили новый загадочный геоглиф
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4 мая 2016, 03:04