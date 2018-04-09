Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.

Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались …