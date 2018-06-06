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В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза
В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.
Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света …
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4 июня 2018, 04:34
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Появились фото нового седана Geely Emgrand SL
Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая …
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31 мая 2018, 08:28
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В Крыму откроется первая «винная деревня»
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25 мая 2018, 08:38
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали
Ученые из Швеции, Германии и США сделали важное открытие: им удалось получить материал из волокон целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, а затем усилили свойства материала химической …
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17 мая 2018, 04:32
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Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах
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16 мая 2018, 09:27
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На Соловки этим летом могут приехать 20 тысяч туристов
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15 мая 2018, 09:56
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Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу
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8 мая 2018, 07:06
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Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время
Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают …
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22 декабря 2017, 04:27
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Ученые выяснили, почему зимой нужно заниматься сексом чаще
Американские исследователи узнали, что регулярный секс в холодное время года оградит людей от простуды. Частые половые контакты способствуют повышению иммунитета, и как следствие – человек лучше противостоит недугам, которые вызваны переохлаждением.
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27 ноября 2017, 02:17
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Тренинги по борьбе с приставаниями проведут в конгрессе Соединенных Штатов
В американском конгрессе собираются ввести систему тренингов по борьбе с сексуальными домогательствами. Об этом рассказывают зарубежные информагентства со ссылкой на слова спикера Пола Райана.
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15 ноября 2017, 11:00
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Ученые установили, от какого недуга может спасти регулярный секс
Результатами очередного научного исследования поделились американские эксперты. Как выяснилось в процессе экспериментов сотрудников Университета Пенсильвании, регулярные половые отношения способны оградить от такой напасти, как сезонная простуда.
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7 ноября 2017, 12:31