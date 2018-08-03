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Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу
Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.
Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников …
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6 июля 2018, 03:40
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В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары
В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников …
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28 июня 2018, 07:00
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка
Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне …
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25 июня 2018, 07:03
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Ученые усомнились в пользе секс-роботов
Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …
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6 июня 2018, 10:55
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Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время
Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают …
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22 декабря 2017, 04:27
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Ученые выяснили, почему зимой нужно заниматься сексом чаще
Американские исследователи узнали, что регулярный секс в холодное время года оградит людей от простуды. Частые половые контакты способствуют повышению иммунитета, и как следствие – человек лучше противостоит недугам, которые вызваны переохлаждением.
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27 ноября 2017, 02:17
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Тренинги по борьбе с приставаниями проведут в конгрессе Соединенных Штатов
В американском конгрессе собираются ввести систему тренингов по борьбе с сексуальными домогательствами. Об этом рассказывают зарубежные информагентства со ссылкой на слова спикера Пола Райана.
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15 ноября 2017, 11:00