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Ученые создали материал из целлюлозы, который прочнее стали
Ученые из Швеции, Германии и США сделали важное открытие: им удалось получить материал из волокон целлюлозы, который превосходит по прочности биополимерные материалы, а также многие сплавы. Они пересобрали волокна древесной целлюлозы в искусственную нить, а затем усилили свойства материала химической …
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17 мая 2018, 04:32
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Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу
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8 мая 2018, 07:06
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В Китае нашли гробницу, построенную 1800 лет назад
Удивительная находка: в китайском городе Чунцин археологи обнаружили гробницу, построенную в эпоху империи Восточная Хань. Этот период датируется 25 годом и длится до 220 года нашей эры. Внутри захоронения находились статуэтки и монеты, а также керамика, пишет news.allcrimea.net. Напомним, …
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7 мая 2018, 04:42
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В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом
Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями …
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4 мая 2018, 08:09
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Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
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27 апреля 2018, 12:03
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В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке
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15 марта 2018, 04:30
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Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей
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14 февраля 2018, 12:26
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Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки
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23 января 2018, 09:23
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Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области
В результате цена гектара сейчас находится на максимуме за последние 5 лет. Основная причина подорожания, по оценкам экспертов, увеличение доходности, в частности, при выращивании зерновых и овощей. Число невспаханных земель в Самарской области неуклонно сокращается. Сейчас, по данным регионального минсельхоза, …
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7 декабря 2017, 06:00
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Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть
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1 ноября 2017, 10:51
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Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека
Необычное чрезвычайное происшествие в канадской провинции Британская Колумбия. Утечка аммиака, которая произошла на хоккейной арене, стала причиной гибели трех человек. Кроме того, за ней последовала массовая эвакуация местного населения
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18 октября 2017, 02:23
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Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой
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16 октября 2017, 03:05