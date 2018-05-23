Ученые: вино перед сном может вызвать бессонницу Ученые из Финляндии выяснили, что два бокала вина перед сном могут привести к бессоннице. Исследователи Технологического университета Тампере провели эксперимент и он показал, что если выпить вино непосредственно перед тем, как человек отправится в постель, то сон будет беспокойным, а …