Близ древнего города инков Мачу-Пикчу были найдены новые наскальные рисунки, которые заметно отличаются от ранее обнаруженных изображений в этой местности. Об этом рассказал глава Национального археологического парка Фернандо Астете в Перу.

На изображениях видны очертания человека в черной и охристой окраске. …