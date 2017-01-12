Ученые в ходе продолжительных исследований сделали вывод, что врата древних цивилизаций могут являться порталами в другие миры. Речь идет, в частности, о вратах богов в Перу или Стоунхендже. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
На протяжении многих лет ученые стараются приблизиться к разгадке тайн Стоунхенджа, врат Солнца в Боливии и Богов в Перу. Версия о том, что они могут оказаться входом в параллельный мир, вышла на первый план после открытия в Перу.
По сведениям экспертов, врата высотой семь и два метра были найдены в Перу недалеко от местечка Пуэрто де Хау Марка. По преданию, те, кто пройдут через них, смогут обрести бессмертие.
Доказательств гипотезы ученые пока не представили. Утверждается, что в этом направлении ведется интенсивная работа.
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