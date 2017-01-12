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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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12 января 2017, 10:36
Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

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11 января 2017, 05:23
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Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

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11 января 2017, 03:28
Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

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Как говорят ученые, причиной всему являются чернила, которые наносят специалисты на тело человека. В процессе исследований 

11 января 2017, 01:03
Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские

Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
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11 января 2017, 12:02
Ученые: В Мачу-Пикчу найдены ранее неизвестные наскальные рисунки

Ученые: В Мачу-Пикчу найдены ранее неизвестные наскальные рисунки

Близ древнего города инков Мачу-Пикчу были найдены новые наскальные рисунки, которые заметно отличаются от ранее обнаруженных изображений в этой местности. Об этом рассказал глава Национального археологического парка Фернандо Астете в Перу.

На изображениях видны очертания человека в черной и охристой окраске. 

6 июля 2016, 10:55
На плато Наска обнаружили новый загадочный геоглиф

На плато Наска обнаружили новый загадочный геоглиф

Коллектив японских ученых из Университета Ямагата в процессе исследований обнаружил ранее неизвестный геоглиф на знаменитом плато Наска в Перу, сообщает Discovery News. По сведениям издания, специалисты из Страны восходящего солнца довольно давно трудятся на плато Наска в Перу, которое известно 

4 мая 2016, 03:04
В Перу умерла самая молодая мама в истории человечества, родившая ребенка в 5 лет

В Перу умерла самая молодая мама в истории человечества, родившая ребенка в 5 лет

Жители Перу простились со своей знаменитой соотечественницей – Линой Ванессой Медина. Женщина, родившая мальчика в 5-летнем возрасте, ушла из жизни на 83 году жизни.
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18 января 2016, 07:01
Японскими учеными в пустыне Наска найдены новые геоглифы

Японскими учеными в пустыне Наска найдены новые геоглифы

Сотрудники Университета Ямагата наткнулись на 24 новых геоглифа (изображения) на знаменитом плато Наска в южной части Перу. Животные напоминают лам, вполне возможно, эти рисунки старее ранее обнаруженных изображений колибри и паука (400-600 гг. н.э.).

Геоглифы предположительно сделаны в период 
13 июля 2015, 03:30
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