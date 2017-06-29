Первый в истории «космический лифт» появится к 2050 году. Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, благодаря полученному средству передвижения можно будет доставлять грузы на орбиту в кратчайшее время.
Сейчас основная задача состоит в создании сверхпрочного троса длиной свыше 100 километров. В результате использования особого эластичного тоннеля объекты будут попадать на космические станции за нескольких часов.
Реализация амбициозного проекта, который пока кажется чем-то фантастическим, станет настоящим прорывом для человечества. После появления конструкции для доставки грузов должна быть создана аналогичная конструкция для транспортировки людей, говорят эксперты NASA в своей недавней публикации.
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