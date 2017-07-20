Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
Небесное тело относится к большим космическим объектам или так называемым «космическим скалам», как их именуют специалисты. Оно окажется ближе всего к Земле 22 июля в 12.43 по московскому времени.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что вероятность столкновения с астероидом невелика. Тем не менее, эта информация активно обсуждается учеными из разных стран.
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