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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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На связи: Астрономы поймали таинственный сигнал от близкой к Солнцу красной звезды

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NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

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К Земле летит потенциально опасный астероид «Скала»

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Астероид пролетит на минимальном за 400 лет расстоянии. По оценкам ученых, он не будет нести непосредственной угрозы.
Этот небесный объект был 

18 апреля 2017, 09:30
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