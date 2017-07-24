Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ Как сообщает The Times, исследователи из Университета Лестера в течение 5 лет наблюдали за образом жизни более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет и установили, что длительное управление автомобилем является причиной снижения уровня интеллекта. Ученые проанализировали все …