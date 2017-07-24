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Британские ученые: управление автомобилем более двух часов в день снижает уровень IQ
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24 июля 2017, 02:34
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Секреты великих ученых: в Самаре состоится лекция Нобелевского лауреата
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21 июля 2017, 12:02
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Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом
Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
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21 июля 2017, 10:35
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Насорили: Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора создало человечество
Сотрудники Университета Джорджии определили, сколько всего человечество создало пластикового мусора. Согласно их подсчетам, на Земле было произведено с момента появления соответствующих технологий порядка 8 млрд тонн пластика, превратившегося в опасные отходы.
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20 июля 2017, 03:32
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Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля
Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
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20 июля 2017, 09:57
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Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа
Астрономы в процессе исследований открыли уникальную экзопланету EPIC 228813918b, где продолжительность года составляет всего лишь 4,5 земных часа. Необычный космический объект находится на высокоскоростной орбите вокруг M3-карлика.
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19 июля 2017, 03:29
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На связи: Астрономы поймали таинственный сигнал от близкой к Солнцу красной звезды
Астрономы, работающие в обсерватории Пуэрто-Рико, поймали таинственный сигнал от расположенной сравнительно близко к Солнцу звезды. По словам ученого Абеля Мендеса, на протяжении 10 минут радиотелескоп принимал высокочастотный сигнал от Росс 128 — вспыхивающей звезды в созвездии Девы.
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17 июля 2017, 03:28
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Приближающаяся к Земле планета-призрак грозит катастрофой
Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что нашу планету ожидает непременная гибель после вполне вероятного столкновения с загадочной планетой. Этот космический объект якобы находится рядом с Солнечной системой.
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14 июля 2017, 10:12
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ДТП на Марсе: Уфологи обнаружили корабль пришельцев, который разбился на Красной планете
На официальном сайте американского космического агентства опубликована фотография с поверхности Марса, которая привела в замешательство научное сообщество. Уфологи рассмотрели на снимке таинственный обломок, который приняли за кусок корабля представителей иной цивилизации, разбившегося при посадке.
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13 июля 2017, 03:07
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Поддельная колония: В Польше создают тестовое марсианское поселение
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10 июля 2017, 05:16
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NASA показало фото водопада из лавы на Марсе
Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
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30 июня 2017, 09:17
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Google Space нашел базу инопланетян на Марсе
Сервис Google Space продемонстрировал фотографии, на которых, как утверждается, изображена космическая база представителей инопланетной цивилизации на Марсе. Снимки обсуждаются как рядовыми пользователями, так и научными сотрудниками американского космического ведомства NASA.
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26 июня 2017, 05:14