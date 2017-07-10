В Польше построят тестовую марсианскую базу. Речь идет о прототипе поселения, в котором в перспективе будут находиться астронавты.
Возведение этой колонии завершится в рамках проекта Analogue Simulation 2017 в самое ближайшее время. На базу поселят шесть исследователей из разных стран. Они протестируют условия, в которых покорителям космоса придется жить на Марсе.
Купол соорудил известный английский архитектор Скотт Портер. Первый этап эксперимента стартует 31 июля и продлится до 13 августа.
Как отмечается, аналогичные проекты уже реализованы в Соединенных Штатах. При этом польская база окажется самой крупной в Европе.
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