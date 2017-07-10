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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Как установила международная группа ученых, самым подходящим временем для секса является утро. Особенно хорошо проявляется его воздействие на организм женщины, утверждают результаты исследований.
Известный сексолог Стефании Тёртгилл отмечает, что занятия сексом в утренние часы, в отличие от вечерних, обладают массой 

10 июля 2017, 03:45
Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли

Исчезнут навсегда: Ученые назвали места, которые полностью пропадут с лица Земли

В процессе недавних исследований международная группа ученых составила прогноз исчезновения некоторых регионов мира. При этом утверждается, что катастрофа случится гораздо раньше, чем считалось до недавнего времени.
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10 июля 2017, 12:10
Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли

Американские ученые из космического агентства NASA зафиксировали падение на Луну очередного метеорита. Как они утверждают, результатом этого контакта оказался мощный взрыв, который можно было даже увидеть с Земли невооруженным глазом.
К моменту столкновения метеорит набрал скорость порядка 90 тыс. км/ч. 

10 июля 2017, 10:32
Статус налицо: По взгляду человека психологи определяют его социальное положение

Статус налицо: По взгляду человека психологи определяют его социальное положение

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Как в процессе недавних исследований выяснила группа ученых, социальный статус лучше 

7 июля 2017, 05:29
Если здесь надоело: Ученые рассказали об условиях колонизации людьми Титана

Если здесь надоело: Ученые рассказали об условиях колонизации людьми Титана

Специалисты из Соединенных Штатов назвали условия переселения землян на Титан. Оно окажется возможным, если у колонистов получится извлекать энергию из доступных на планете ресурсов.
Ученые рассказали об источниках энергии. Это метан и ацетилен. Наличие плотной атмосферы, по составу напоминающей земную, 

6 июля 2017, 10:14
Во Франции квадрокоптер снял НЛО странной формы

Во Франции квадрокоптер снял НЛО странной формы

На территории Франции обычный квадрокоптер, который был запущен с целью видеосъемки, случайно снял неопознанный летающий объект странной формы. Загадочное НЛО, по форме напоминающее шар, извергало из себя белое пламя.
По словам исследователя-любителя, сначала аппарат показался из-за плывущего по небу облака. 

3 июля 2017, 10:12
NASA показало фото водопада из лавы на Марсе

NASA показало фото водопада из лавы на Марсе

Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
По словам специалистов, новые снимки подтверждают тот факт, что лава на Марсе ведет себя подобно жидкой воде. Переливаясь через кратер вулкана четырьмя 

30 июня 2017, 09:17
Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Первый в истории «космический лифт» появится к 2050 году. Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, благодаря полученному средству передвижения можно будет доставлять грузы на орбиту в кратчайшее время.
Сейчас основная задача состоит в создании сверхпрочного троса длиной свыше 100 километров. 

29 июня 2017, 12:18
Google Space нашел базу инопланетян на Марсе

Google Space нашел базу инопланетян на Марсе

Сервис Google Space продемонстрировал фотографии, на которых, как утверждается, изображена космическая база представителей инопланетной цивилизации на Марсе. Снимки обсуждаются как рядовыми пользователями, так и научными сотрудниками американского космического ведомства NASA.
По словам ряда специалистов, упорядоченные строения имеют системы защиты и 

26 июня 2017, 05:14
Космическая клешня: Уфологи обнаружили на Марсе гигантского краба

Космическая клешня: Уфологи обнаружили на Марсе гигантского краба

Уфологи рассмотрели таинственный силуэт на одном из изображений с марсохода Curiosity. Как рассуждают исследователи, это может быть огромный краб, которого считают похожим на реально существующий вид - кокосового рака.
Специалисты напоминают, что крабы являются сильными и выносливыми созданиями, которые могут 

16 июня 2017, 02:06
NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

Специалисты NASA заявили о создании концепта пассажирского внедорожника-марсохода. Одновременно его можно считать передвижной научной лабораторией.
Конструкцию разрабатывали в Космическом центре Кеннеди, состоящего в структуре NASA. Длина универсального транспортного средства – 8 метров, высота — почти 4 метра. Корпус сделан из 

8 июня 2017, 10:15
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