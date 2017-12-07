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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Уфологи увидели на Луне гигантскую подводную лодку

Уфологи увидели на Луне гигантскую подводную лодку

Уфологи при анализе снимков, предоставленных орбитальным лунным зондом, рассмотрели на поверхности естественного спутника Земли таинственный объект огромных габаритов. По словам специалистов, он представляет собой принадлежавшую инопланетянам подводную лодку.
Впрочем, многие исследователи сходятся во мнении, что объект является лавочными трубками, по 
6 декабря 2017, 03:02
Ученые рассказали, где располагается кладбище космических кораблей

Ученые рассказали, где располагается кладбище космических кораблей

Известное специалистам как «кладбище космических кораблей» место расположено в Тихом океане в одном из самых удаленных от берега месте.
Как поясняют специалисты, для «погребения» выполнивших свою межзвездную миссию ракет и космических аппаратов основная часть мировых космических агентств останавливают свой выбор 

6 декабря 2017, 10:29
Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе

Уфологи представили доказательство древней войны на Марсе

Уфологи рассказали об обнаружении пушечного ядра на Марсе. Как они считают, это говорит о войне, прошедшей много лет назад на Красной планете.
По словам известного специалиста Скотта Уорринга, найденный круглый предмет не мог получить такие правильные очертания самостоятельно. Это «на 

6 декабря 2017, 09:41
Астрономы поймали в атмосфере таинственный радиолокационный сигнал

Астрономы поймали в атмосфере таинственный радиолокационный сигнал

Зарубежные ученые рассказали, что так называемый детектор метеоров LiveMeteors зафиксировал весьма странную радарную реакцию на трекер. Последний определяет ионизацию, которая может идти от объекта. Исследователи отметили мощный сигнал с радара, звук раздавался около двух минут.
Как поясняют эксперты, метеорный детектор 

5 декабря 2017, 02:04
Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

Уфолог обнаружил на поверхности Луны огромное здание

 Уфолог под ником Streetcap1 разместил в интернете снимки лунной поверхности. На одном из них исследователь рассмотрел гигантскую постройку, напоминающую, по его мнению, здание. По поводу происхождения этого строения ученые сейчас ведут дискуссию.
Как говорит специалист, загадочный объект отличают прямые углы 

29 ноября 2017, 02:00
Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны

Специалист-уфолог из Российской Федерации рассмотрел неопознанный летательный аппарат на лунных снимках своих американских коллег. Уральский ученый проанализировал ряд фотографий, которые сделали заокеанские исследователи в процессе космической экспедиции в 1969 году.
Как уверяет россиянин, на фото американского космического агентства изображено огромное 

27 ноября 2017, 11:20
На фотографии NASA с Луны увидели человека без скафандра

На фотографии NASA с Луны увидели человека без скафандра

Ученые-уфологи в процессе анализа большого массива снимков из космоса обнаружили весьма любопытное изображение. На фотографии, сделанной американскими исследователями в процессе посещения Луны в 1972 году, явно различим передвигающийся по поверхности ночного светила человек без скафандра.
После этого в очередной раз 

23 ноября 2017, 09:48
В блогах: в Самарской области запустили «Восход»

В блогах: в Самарской области запустили «Восход»

Блогер chaga утверждает, что "стал очевидцем исторического события в рамках речного флота отдельно взятой Самарской области". "В прошедшую пятницу, спустя 13 лет берегового отстоя и откровенного забвения, в районе Жигулевской плотины совершил первый самостоятельный рейс "Восход 02" - один 
22 августа 2016, 06:13
Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

Открытие навигации по Волге из Самары в Рождествено перенесли на 18 марта

«По причине отсутствием ледового класса у пассажирских судов типа «ОМ», а также при отсутствии знаков навигационного ограждения судового хода ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» не имеет правовых оснований для начала навигационного периода», - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).
14 марта 2016, 05:40
Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

Появилось расписание работы теплоходов Самара – Рождествено с 15 марта

С 15 марта на Волге стартует навигация по маршруту Самара - Проран - Рождествено. Расписание работы теплоходов опубликовано на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. В день будет осуществляться по девять рейсов.

В этом году навигация на Волге в Самаре 
14 марта 2016, 02:33
Открытие навигации на Волге в Самаре откладывается

Открытие навигации на Волге в Самаре откладывается

В группе «Рефлот-63» соцсети «ВКонтакте» сообщают, что возникшие технические проблемы на теплоходах не позволили начать запланированную на 10 марта пассажирскую навигацию. Срок открытия пассажирской транспортной линии Самара - Рождествено теперь будет зависеть от того, как скоро проведут ремонтные работы. 
10 марта 2016, 04:37
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