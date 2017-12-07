Российская Федерация намерена в 2019-м отправить к естественному спутнику станцию "Луна-25". На ней будет находиться лазерный маяк для навигации на ночном светиле.
Система маяков даст возможность другим посадочным модулям с большой точностью устанавливать свои координаты на лунной поверхности, рассказывают "Известия". Согласно первоначальным замыслам, такие маяки были призваны определять лишь координаты места посадки корабля. Их излучение будет видно землянам в телескоп. Но по ходу работы появилась мысль применять лазеры для формирования на Луне навигационной системы.
Маяк "Луны-25" применяют для установления широт на Луне с большой точностью. Для определения долготы потребуется установка аналогичных устройств и рядом с лунным экватором. Станция осуществит посадку в районе Южного полюса. Этот регион, поясняют ученые, является самым перспективным для строительства обитаемой базы.
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