Оптимальное время ночного отдыха у всех живых существ разное. Если говорить о людях, то младенцам нужно не менее 12 часов, а взрослому человеку хватит 6-8 часов. Специалисты из Соединенных Штатов установили, что на продолжительность сна оказывают влияние полиморфизмы в генах из нескольких базовых сигнальных путей, которые несут ответственность за целый ряд процессов в организме.
Ученые в процессе экспериментов смогли вывести две популяции мух, разница в требуемой продолжительности сна у которых была почти 15 часов. Одни тратили 3,3 часа на ежедневный отдых, другие — 17,8 часов.
Как определили авторы исследований, на нужный объем сна влияет совокупность различных процессов. При этом в обеих подопытных группах от количества сна не зависела общая продолжительность жизни. По завершении экспериментов, рассказывают ученые, мало спящим насекомым дали возможность свободно размножаться, и в течение 47 поколений время сна у них возросло.
Что касается человека, то ученые разных стран экспериментальным путем выяснили: сон менее 6 часов в сутки, как его избыток, оказывают отрицательное влияние на самочувствие людей. Обо всем этом рассказывает издание PLOS Genetics, сообщает nplus1.ru.
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