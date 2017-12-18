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22 декабря 2017, 04:27
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально 

22 декабря 2017, 12:17
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
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22 декабря 2017, 10:06
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения 

21 декабря 2017, 05:05
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует 

20 декабря 2017, 05:07
Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить

Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
По словам ученых, 

20 декабря 2017, 10:12
Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад

Палеонтологи: древние медведи-сладкоежки страдали от кариеса миллионы лет назад

Как выяснили палеонтологи, кариес, от которого нередко страдают любители сладкого, существует свыше 3,5 млн лет. Канадские ученые нашли следы этого недуга у древнего медведя. Об этом рассказывает «Утро.ру» со ссылкой на издание Scientific Reports.
В арктической мерзлоте обнаружены останки животного, 

19 декабря 2017, 03:49
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как 

19 декабря 2017, 10:20
Ученые объяснили, как нужно спать

Ученые объяснили, как нужно спать

В ходе многочисленных экспериментов специалисты доказали, что ночной отдых при открытом окне лучше всего дает возможность эффективно отдохнуть. Это обстоятельство объясняется хорошей циркуляцией воздуха в помещении. Данный факт обязательно следует учитывать всем, кто имеет проблемы со сном.
К своим исследованиям 

24 ноября 2017, 10:10
Ученые доказали, что недосып опасен для окружающих

Ученые доказали, что недосып опасен для окружающих

Представители Калифорнийского университета поделились результатами последней серии экспериментов. Специалисты изучили работу мозга 12 пациентов. В процессе исследований участникам предложили как можно быстрее отнести различные изображения к той или иной разновидности.
Как выяснилось, чем более человек был невыспавшимся, тем сложнее ему 

7 ноября 2017, 03:01
Крепкое слово: Сомнологи выяснили, как часто люди матерятся во сне

Крепкое слово: Сомнологи выяснили, как часто люди матерятся во сне

Французские сомнологи (специалисты по сну) выяснили, что люди, которые нередко бормочут во сне, часто произносят слово «Нет» либо переходят на мат. Об итогах экспериментов рассказало издание Sleep.
К серии исследований были привлечены 232 участника, которые разговаривали во сне чаще раза 

11 октября 2017, 05:05
Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья

Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья

Как показали исследования английских специалистов, здоровый сон считается главным показателем счастья. Ряд экспериментов провели в Оксфордской школе экономики. Ученые отмечают: именно сон оказался важнейшим критерием счастья, опередив в списке таких показателей секс и деньги.
К исследованиям были привлечены свыше 8000 

19 сентября 2017, 05:08
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