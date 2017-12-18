Российские специалисты-медики из СибГМУ заявили, что нужно подкорректировать некоторые рецепты классических для новогодних праздников блюд. В частности, по мнению ученых, следует пересмотреть ингредиенты салата оливье.
Из перечня составляющих любимого многими блюда хотят вычеркнуть соленые огурцы. Они, как показало исследование, вредны не столько из-за калорийности, сколько по причине значительного количества соли. Огурцы очень сильно повышают аппетит, сетуют ученые.
Вместе с тем, рекомендуется отказаться от магазинного майонеза с большим объемом химических добавок. Взамен этого советуют приготовить домашний майонез. Те же пожелания касаются и магазинных колбас. В них в избытке представлены вредные трансжиры, а вот белков, наоборот, недостаточно. Колбасу ученые предлагают заменить отварной индейкой либо куриной грудкой.
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