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Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии
После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там …
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6 марта 2018, 04:58
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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Депозиты обесцениваются: богатые россияне меняют стратегию сбережения
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20 февраля 2018, 05:01
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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Ученые: фастфуд убивает иммунитет человека
Ученые чуть ли не каждый день рассказываю о вреде употребления фастфуда. На днях результаты очередных исследований опубликовали в журнале Cell специалисты Боннского университета. Они выяснили, что поедание большого количества жирной пищи пагубно влияет на иммунную систему человека. Фастфуд переводит …
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12 января 2018, 07:40
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В Финляндии разрабатывают спрей для лечения игромании
Финские ученые работают над спреем, который помогает людям побеждать приступы игромании. Это лекарство уже испытали на первой группе из 30 человек. Сейчас набираются добровольцы для прохождения второго этапа. Над препаратом трудятся специалисты Национального института здоровья и благосостояния и Университета Турку, …
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9 января 2018, 09:24
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Исследование: россияне отходят от сберегательной модели поведения
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10 ноября 2017, 05:24
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ВЦИОМ: более 60% россиян не имеет накоплений
У 63% россиян в настоящее время нет особых денежных накоплений. Заметной суммой с этой точки зрения основная часть населения считает 400 тыс. рублей. Это установили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщают «Известия».
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25 сентября 2017, 09:06
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ЦБ: Россияне стали тратить сбережения
Эксперты ЦБ утверждают, что граждане России принялись активнее расходовать сбережения. По мнению аналитиков, тенденция увеличения текущих расходов обусловлена некоторым ростом экономического оптимизма.
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9 августа 2017, 12:36
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Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе
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18 апреля 2017, 04:45
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На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения
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27 июля 2016, 03:03
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Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад
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3 августа 2015, 02:53