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Британские археологи нашли древнеримские перчатки

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Депозиты обесцениваются: богатые россияне меняют стратегию сбережения

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Ученые: фастфуд убивает иммунитет человека

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В Финляндии разрабатывают спрей для лечения игромании

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Исследование: россияне отходят от сберегательной модели поведения

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10 ноября 2017, 05:24
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ВЦИОМ: более 60% россиян не имеет накоплений

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ЦБ: Россияне стали тратить сбережения

Эксперты ЦБ утверждают, что граждане России принялись активнее расходовать сбережения. По мнению аналитиков, тенденция увеличения текущих расходов обусловлена некоторым ростом экономического оптимизма.
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Посчитали зараженных: в самарском вузе предупредили о ВИЧ-угрозе

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Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад

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3 августа 2015, 02:53
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