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22 февраля 2018, 09:56
Британские археологи нашли древнеримские перчатки

Британские археологи нашли древнеримские перчатки

Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.

Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на 
21 февраля 2018, 03:47
В блогах: Почему вы выбрали только вопрос про лес?

В блогах: Почему вы выбрали только вопрос про лес?

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители возмущаются, почему из всех вопросов, которые можно было бы вынести на общегородской опрос, выбрали именно строительство лесной дороги? "Да этот вопрос интересен от силы нескольким десяткам тысяч горожан. Но отнюдь не всему 
29 января 2018, 07:01
Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

В Самаре завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена». В работах в рамках акции «Живи, лес» участвовали более трех тысяч человек.

«В период с 25 сентября  по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и 

4 декабря 2017, 01:12
Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

В Сызрани местные жители нашли схрон с боеприпасами. Более сотни патронов были спрятаны в специальном тайнике, обустроенном в земле. Сообщается, что место обнаружения боеприпасов находится в лесополосе на территории Юго-Западного района Сызрани. В сети появилось фото и видео. Не исключено, 

20 ноября 2017, 11:38
Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности

ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает, что с 18 по 24 августа 2017 г. по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Нефтегорском, Сергиевском и Пестравском районах.
В Безенчукском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, 

18 августа 2017, 09:12
На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения

На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения

Исследователи из Англии обнаружили на острове Пасхи вещество рапамицин, обладающее свойствами омоложения.

Рапамицин впервые там был найден еще в 50-е годы. Недавно он был исследован подробно. Специалисты пришли к выводу, что он может применяться для лечения депрессии и способствует омоложению. В 

27 июля 2016, 03:03
Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад

Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад

Пять лет назад 22-летняя британка Наташ Оливер сделала фотографию на вечеринке. Позже, рассматривая фото, она заметила, что в окне заброшенного дома, на фоне которого был сделан снимок, есть призрачные очертания женщины с ребенком. По словам Наташи, во время отдыха никто 
3 августа 2015, 02:53
Клетки возрастом 75 млн лет впервые найдены в костях динозавров

Клетки возрастом 75 млн лет впервые найдены в костях динозавров

В костях динозавра, жившего на земле примерно 75 млн лет назад, зарубежными палеонтологами были обнаружены органические структуры. Они напоминают красные кровяные тельца и коллагеновые волокна.

До сих пор ученые были убеждены, что белковые молекулы «недолговечны» и сохраняются в окаменелостях 
10 июня 2015, 11:19
В Китае найдены останки жившего 126 миллионов лет назад динозавра

В Китае найдены останки жившего 126 миллионов лет назад динозавра

Сегодня, 6 мая, китайское ИА "Синьхуа" сообщило о том, что в провинции Ляонин найдены окаменелые останки динозавра-зауропода. Он обитал здесь 126 млн лет назад, длина животного – 15 метров. Зауроподы были четвероногими растительноядными динозаврами. Самые известные представители вида - диплодоки, 
6 мая 2015, 12:16
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