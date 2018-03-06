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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает
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22 февраля 2018, 09:56
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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В блогах: Почему вы выбрали только вопрос про лес?
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители возмущаются, почему из всех вопросов, которые можно было бы вынести на общегородской опрос, выбрали именно строительство лесной дороги? "Да этот вопрос интересен от силы нескольким десяткам тысяч горожан. Но отнюдь не всему …
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29 января 2018, 07:01
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Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
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4 декабря 2017, 01:12
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Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов
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20 ноября 2017, 11:38
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Самарским лесам угрожает огонь: в губернии установлен пятый класс пожарной опасности
ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает, что с 18 по 24 августа 2017 г. по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Нефтегорском, Сергиевском и Пестравском районах.
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18 августа 2017, 09:12
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На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения
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27 июля 2016, 03:03
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Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад
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3 августа 2015, 02:53
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Клетки возрастом 75 млн лет впервые найдены в костях динозавров
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10 июня 2015, 11:19
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В Китае найдены останки жившего 126 миллионов лет назад динозавра
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6 мая 2015, 12:16