Корпорация «Энергия» собирается сконструировать на МКС уникальный туристический модуль. Как отметил руководитель компании Владимир Солнцев, речь идет об объекте повышенной комфортности на 4–6 человек с обособленными каютами, двумя санузлами, увеличенными иллюминаторами и т.д.
По словам экспертов, инвестиции в такой отель на орбите окупятся через 7 лет. Впрочем, это при условии, когда в космос ежегодно станут летать не менее шести туристов. На данный момент не сообщается, сколько именно потребуется вложить в туристический модуль на Международной космической станции. За основу конструкции будут брать выпускаемый в настоящее время для МКС научно-энергетический модуль. К слову сказать, в общей сложности в разные годы станцию посетили 7 космических туристов.
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