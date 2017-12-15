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Роскосмос обсуждает развитие космического туризма

Роскосмос обсуждает развитие космического туризма

С рядом международных компаний специалисты Роскосмоса собираются обсудить перспективы взаимодействия по отечественному сегменту МКС. По прогнозу, одним из основных направлений будет развитие космического туризма.
Сегодня, 12 декабря, об этом проинформировал глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, российская сторона прорабатывает 

12 декабря 2017, 04:18
Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Известный американский уфолог Скотт Уорринг опубликовал фотографию увиденного им таинственного летательного аппарата шестиугольной формы. По утверждению специалиста, все случилось близ так называемого памятника Неистового коня, что в Южной Дакоте.
Как говорит исследователь, он давно ведет наблюдения в этом регионе и 

12 декабря 2017, 12:07
Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Ученые рассказали о поисках загадочной «планеты-убийцы» Нибиру

Точные координаты загадочной Нибиру, которая, по версии ряда астрономов, способна погубить Землю, в настоящее время неизвестны. Но это вовсе не значит, что она вообще не существует, отмечает известный канадский ученый Кори Шенкман.
Пока специалисты не смогли обнаружить гипотетическую 9-ю планету, 

11 декабря 2017, 09:32
Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
Это фото ученые сопроводили надписью «Картина дня». 

8 декабря 2017, 12:56
РФ создаст лазерную систему навигации на Луне

РФ создаст лазерную систему навигации на Луне

Российская Федерация намерена в 2019-м отправить к естественному спутнику станцию "Луна-25". На ней будет находиться лазерный маяк для навигации на ночном светиле.
Система маяков даст возможность другим посадочным модулям с большой точностью устанавливать свои координаты на лунной поверхности, рассказывают "Известия". 

7 декабря 2017, 11:50
Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил об обнаружении НЛО, проследовавшего мимо Международной космической станции. Необычный перемещающийся объект специалист заметил в процессе изучения кадров, полученных с веб-камеры МКС.
По его словам, когда станция находилась над Южной Америкой, на дальней земной 

5 декабря 2017, 02:00
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсети новый снимок – он сфотографировал Сызрань с МКС.

«Привет, #Сызрань! Этот город в Самарской области был основан еще в 1683 году, когда Россия наращивала свои территории на Востоке, и для обеспечения безопасного 

23 ноября 2017, 12:03
Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

Итальянский исследователь космоса Паоло Несполи смог с Международной космической станции сделать снимки необычного объекта, который можно принять за шарообразный НЛО. Эти изображения уже спровоцировали волну дискуссий, и не только в научной среде.
В Европейском космическом ведомстве уже поспешили заявить, что 

22 ноября 2017, 03:18
Российские специалисты намерены выращивать органы для космонавтов на МКС

Российские специалисты намерены выращивать органы для космонавтов на МКС

Российские исследователи собираются в скором времени установить на МКС магнитный 3D-биопринтер для печати внутренних органов. Как отмечают в РКК «Энергия», главная задача эксперимента – создание трехмерных тканевых конструкций в космических условиях.
По словам ученых, при микрогравитации печать человеческих органов окажется 

25 сентября 2017, 03:22
Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

«Роскосмос» выдал лицензию, предоставляющую право заниматься космическим туризмом. Инициатором проекта стала компания «КосмоКурс», разработавшая концепцию многоразовых суборбитальных полётов (без выхода на околоземную орбиту).
Некоторое время назад «КосмоКурс» проинформировал о заявках, поступивших от нескольких россиян, которые готовы заплатить от 200 до 

1 сентября 2017, 02:13
Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические могут отправиться к звездам на корабле SpaceShipTwo уже в следующем году. Так утверждает глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Космический корабль SpaceShipTwo может взять на борт до шести путешественников. Он управляется двумя пилотами и способен достигать высоты в 100 

2 мая 2017, 10:03
Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Озвучена стоимость тура в космос на первом в РФ частном многоразовом корабле для космического туризма. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина.
По словам специалиста, тур обойдется ориентировочно в $200-250 тыс. Впрочем, эти цифры, вполне 

14 февраля 2017, 04:39
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