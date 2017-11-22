Итальянский исследователь космоса Паоло Несполи смог с Международной космической станции сделать снимки необычного объекта, который можно принять за шарообразный НЛО. Эти изображения уже спровоцировали волну дискуссий, и не только в научной среде.
В Европейском космическом ведомстве уже поспешили заявить, что светящийся шар представляет собой обыкновенный метеорит. Впрочем, оговорились исследователи, представленные кадры можно считать удачей, поскольку они получаются не очень часто.
Вместе с тем, приверженцы теории существования инопланетного разума из Secure Team 10 имеют свою точку зрения. Согласно их суждению, такой отчет ведомства появился подозрительно оперативно, и целью его могло быть отвлечение внимания исследователей разных стран, которые хотят узнать правду о наличии инопланетных цивилизаций.
При этом уфологи тоже разошлись в оценках. Одни поддерживают версию специалистов ЕКА, иные согласны с Secure Team 10.
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