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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли

Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли

Ученые послали в космическую систему с потенциально обитаемым объектом радиосигнал. По прогнозам, спустя 25 лет ответ представителей инопланетного разума, которые должны распознать сообщение, примут на Земле. Букмекеры из Paddy Power решили в этой связи начать активные действия и объявили о 

22 ноября 2017, 12:28
Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете

В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.
Исследователи-уфологи занялись изучением необычных кадров. Как они утверждали, горожане 

20 ноября 2017, 10:07
Ученые послали радиосигнал на потенциально обитаемую экзопланету

Ученые послали радиосигнал на потенциально обитаемую экзопланету

Ученые из Active SETI отправили радиосигнал о наличии жизни на нашей планете в сторону потенциально обитаемого космического тела GJ 273b в созвездии Малого Пса. Эта планета располагается в 12 световых годах от Солнечной системы.
Специалисты проекта Active SETI уже в 

17 ноября 2017, 03:22
В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

Исследователи американского космического агентства NASA назвали предполагаемые сроки обнаружения инопланетной цивилизации. В частности, ученый Тони дель Генио утверждает, что возможного кандидата отыщут не позднее чем через 20 лет.
При этом специалист оговорился: другая жизнь, о которой так много пишут фантасты 

16 ноября 2017, 03:17
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после 

10 ноября 2017, 10:54
Американские ученые увидели рядом с Луной синий НЛО

Американские ученые увидели рядом с Луной синий НЛО

Виртуальный исследователь космического пространства разместил в Сети снимки проследовавшего поблизости от ночного светила таинственного космического тела. Как утверждается, загадочный объект является кораблем пришельцев.
НЛО близ Луны зафиксировали камеры NASA. Ряд уфологов дал ему наименование «черный рыцарь». Так называют мифический летательный 

9 ноября 2017, 05:06
У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

Возле всемирно известной пирамиды Хеопса близ Каира специалисты обнаружили загадочные надписи на земле. Есть версия, согласно которой их в древние времена могли оставить представители иных цивилизаций.
Таинственные надписи были найдены прямо у подножья пирамиды, и, как утверждается, нечто аналогичное нашли 

1 ноября 2017, 12:23
Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог Скотт Уоринг, работающий на Тайване, заявил, что обнаружил летательный аппарат, принадлежащий представителям внеземной цивилизации. По словам исследователя, НЛО находится на спутнике Марса – Фобосе.
Как пояснил Уоринг, он рассмотрел таинственный объект на довольно старом снимке. В соцсетях Уоринг уфолог 

16 октября 2017, 12:29
Российские специалисты намерены выращивать органы для космонавтов на МКС

Российские специалисты намерены выращивать органы для космонавтов на МКС

Российские исследователи собираются в скором времени установить на МКС магнитный 3D-биопринтер для печати внутренних органов. Как отмечают в РКК «Энергия», главная задача эксперимента – создание трехмерных тканевых конструкций в космических условиях.
По словам ученых, при микрогравитации печать человеческих органов окажется 

25 сентября 2017, 03:22
Возле МКС замечен секретный корабль NASA «Красный дракон»

Возле МКС замечен секретный корабль NASA «Красный дракон»

Возле Международной космической станции уфологии заметили корабль NASA «Красный дракон». По словам специалистов, речь идет о засекреченном проекте американского космического ведомства для наблюдения за космосом.
Как утверждается, возле МКС в процессе стыковки с грузовым кораблем в объективах камер оказался «Красный 

18 августа 2017, 02:57
Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Камеры МКС передали кадры, на которых различим огромный загадочный объект. Уфологи, проанализировавшие запись, убеждены, что это НЛО.
Как поясняют специалисты, камеры Международной космической станции осуществляют съемку круглосуточно и передают всю информацию на Землю в режиме реального времени. В свою очередь, 

21 июля 2017, 12:26
Один и без скафандра: Камеры МКС получили загадочные снимки человека в открытом космосе

Один и без скафандра: Камеры МКС получили загадочные снимки человека в открытом космосе

В Сети идет обсуждение загадочных кадров, сделанных экипажем Международной космической станции. В определенный момент взору пользователей предстает человек, якобы вышедший в открытый космос без скафандра.
Изначально это была обычная съемка, из разряда тех, что производятся на МКС сотрудниками NASA регулярно. 

30 мая 2017, 02:13
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