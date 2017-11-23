ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф в 200 000 рублей после концерта в Сызрани. Речь идет о шоу солиста Александра Дроздова, состоявшемся в ДК «Горизонт» в ноябре 2015 года, указано в сообщении Самарской УФАС. В афише сообщалось, что он выступит перед …