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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

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Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

Жители Сызрани пошли гулять в лес и нашли схрон боеприпасов

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Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

«В результате столкновения кузов автомобиля «Лада Гранта» получил значительные 
17 ноября 2017, 09:23
Российские специалисты намерены выращивать органы для космонавтов на МКС

Российские специалисты намерены выращивать органы для космонавтов на МКС

Российские исследователи собираются в скором времени установить на МКС магнитный 3D-биопринтер для печати внутренних органов. Как отмечают в РКК «Энергия», главная задача эксперимента – создание трехмерных тканевых конструкций в космических условиях.
По словам ученых, при микрогравитации печать человеческих органов окажется 

25 сентября 2017, 03:22
Возле МКС замечен секретный корабль NASA «Красный дракон»

Возле МКС замечен секретный корабль NASA «Красный дракон»

Возле Международной космической станции уфологии заметили корабль NASA «Красный дракон». По словам специалистов, речь идет о засекреченном проекте американского космического ведомства для наблюдения за космосом.
Как утверждается, возле МКС в процессе стыковки с грузовым кораблем в объективах камер оказался «Красный 

18 августа 2017, 02:57
Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Камеры МКС передали кадры, на которых различим огромный загадочный объект. Уфологи, проанализировавшие запись, убеждены, что это НЛО.
Как поясняют специалисты, камеры Международной космической станции осуществляют съемку круглосуточно и передают всю информацию на Землю в режиме реального времени. В свою очередь, 

21 июля 2017, 12:26
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова стала почетным доктором Самарского университета

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова стала почетным доктором Самарского университета

Сегодня в Самарском государственном научно-исследовательском университете им. Королева впервые побывала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В музее вуза хранится стартовая повязка от космического корабля "Восток-6", на котором она вышла на околоземную орбиту. В понедельник герой страны оставила на артефакте автограф.
Также 

12 сентября 2016, 05:44
NASA хочет создать «умные» часы для космонавтов МКС

NASA хочет создать «умные» часы для космонавтов МКС

На сайте freelancer.com уже вывешены условия конкурса на создание интерфейса приложения для «умных» часов, которые будут носить астронавты МКС. Предполагается, что на экране космонавт может прочесть дневное расписание, экстренные предупреждения, проверить уровень связи с Землей,  и т.д. Ориентировочная платформа, на 
14 августа 2015, 04:19
NASA покажет онлайн-трансляцию выхода россиян в открытый космос

NASA покажет онлайн-трансляцию выхода россиян в открытый космос

Российские космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко готовятся к выходу в открытый космос, запланированному на сегодня, 10 августа.
 
Время выхода – 17:14 по Москве. Работать вне МКС Падалка и Корниенко будут до 23:48 мск. За это время им предстоит провести 
10 августа 2015, 11:49
Астронавт NASA запечатлел из МКС удивительное явление в космосе

Астронавт NASA запечатлел из МКС удивительное явление в космосе

Американец Скотт Келли, который сейчас находится на Международной космической станции, выложил в свой аккаунт в «Инстаграме» уникальную фотографию. На ней видно, как три небесных тела - Венера, Юпитер и Луна выстроились в ряд.

Келли уже пробыл на МКС 114 
27 июля 2015, 02:24
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