Космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсети новый снимок – он сфотографировал Сызрань с МКС.
«Привет, #Сызрань! Этот город в Самарской области был основан еще в 1683 году, когда Россия наращивала свои территории на Востоке, и для обеспечения безопасного торгового пути требовались города-крепости», - сообщил Рязанский.
Также космонавт рассказал о гербе города. На золотом поле изображен черный бык. Сызрань получила его от Екатерины II за успехи в торговле скотом и хлебом.
Сергей Рязанский 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России, Герой РФ. Он уже бывал в космосе в 2013 году. Нынешняя экспедиция для него вторая по счету.
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