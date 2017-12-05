Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил об обнаружении НЛО, проследовавшего мимо Международной космической станции. Необычный перемещающийся объект специалист заметил в процессе изучения кадров, полученных с веб-камеры МКС.
По его словам, когда станция находилась над Южной Америкой, на дальней земной орбите возникло шарообразное тело. Создавалось впечатление, что оно металлическое, поскольку очень хорошо отражало солнечные лучи. Габариты его намного превышали размеры станции. У эксперта нет сомнений, что это был звездолет представителей иного разума. Перемещался он по параболе.
Впрочем, ученые отнеслись к данному заявлению скептически. По словам ряда представителей официальной науки, расстояние до объекта, равно как и его габариты, измерить нельзя. Астрономы допускают, что в объектив попал небольшой спутник либо космический мусор. Дегтерев придерживается своей точки зрения.
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