Известный американский уфолог Скотт Уорринг опубликовал фотографию увиденного им таинственного летательного аппарата шестиугольной формы. По утверждению специалиста, все случилось близ так называемого памятника Неистового коня, что в Южной Дакоте.
Как говорит исследователь, он давно ведет наблюдения в этом регионе и уже якобы контактировал с гуманоидами 28 лет назад, когда встретился с другим НЛО. Теперь уфолог поделился изображением сфотографированного корабля правильной шестиугольной формы. Ученый полагает, что это место определенно имеет важное значение для представителей иных цивилизаций, ведь они здесь замечены не в первый раз. Также, рассказывает «Версия.Инфо», Уорринг собирается и в дальнейшем вести исследования в данном районе.
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