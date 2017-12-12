Американский военнослужащий, который заявлял, что видел НЛО, подтвердил свою версию на детекторе лжи. 37 лет назад, когда ему было всего 19, этот человек, по его заверению, стал свидетелем пролета неопознанного объекта над военной базой Соединенных Штатов. Поскольку на радарах ничего …