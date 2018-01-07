В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области осадки и гололед с туманом. Температура воздуха при этом в первой декаде декабря ожидается выше средних многолетних значений на четыре градуса по Цельсию, сообщили в Росгидромете. Осадки в виде дождя и мокрого …