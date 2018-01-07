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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII 

25 декабря 2017, 09:57
МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.

«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. 

13 декабря 2017, 01:30
Энергетики: в пострадавшие от непогоды самарские дома вернули свет

Энергетики: в пострадавшие от непогоды самарские дома вернули свет

В Самарской области вернули свет в пострадавшие от непогоды дома, сообщили энергетики. Всего к работам по устранению аварий привлечено 15 бригад общей численностью 66 человек. Задействовано 18 единиц техники.

«Из-за налипания снега на провода и образования гололеда произошел ряд 
6 декабря 2017, 03:37
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
МЧС предупреждает!

МЧС предупреждает!

5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Такая  погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды.
6 декабря 2017, 11:18
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области осадки и гололед с туманом. Температура воздуха при этом в первой декаде декабря ожидается выше средних многолетних значений на четыре градуса по Цельсию, сообщили в Росгидромете. Осадки в виде дождя и мокрого 
4 декабря 2017, 11:43
Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона

В выходные, 11 и 12 ноября, в Самарской области сохранится преимущественно теплая погода, сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, это заслуга гребня антициклона, центр которого расположился в восточных районах Казахстана.

Ветер ожидается слабый. В ночные и утренние часы 
11 ноября 2017, 03:54
Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru

Такая погода в предстоящие 
21 октября 2017, 03:25
МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

Жителей Самарской области предупреждают о резком изменении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в ночь с 30 на 31 июля в губернии ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Самаре 
30 июля 2017, 03:25
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

В настоящее время уровень воды в Саратовском водохранилище в районе Самары составляет 31,6 метра. Это на 19 сантиметров выше средних значений, заверяют в Приволжском Гидрометцентре. По данным синоптиков, уменьшение объемов сброса воды на Жигулевской ГЭС начнется 12 мая и уровень 

11 мая 2017, 05:39
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