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Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки
Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII …
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25 декабря 2017, 09:57
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МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря
МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. …
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13 декабря 2017, 01:30
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Энергетики: в пострадавшие от непогоды самарские дома вернули свет
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6 декабря 2017, 03:37
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В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам
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6 декабря 2017, 02:00
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МЧС предупреждает!
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6 декабря 2017, 11:18
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области
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4 декабря 2017, 05:16
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В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом
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4 декабря 2017, 11:43
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Мокрый снег, моросящий дождь и туман: В выходные Самару накроет гребнем атлантического циклона
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11 ноября 2017, 03:54
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Зима близко: В Самарской области выпал первый снег
Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru
Такая погода в предстоящие …
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21 октября 2017, 03:25
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МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град
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30 июля 2017, 03:25
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01
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С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды
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11 мая 2017, 05:39