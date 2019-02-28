Коммунальщики рассказали об особенностях работы во время порывов на теплосетях Коммунальщики рассказали, что самое трудное в работе управляющих компаний во время зимних порывов на теплотрассе. Чем опасна незаконная перепланировка квартир и почему сараи нельзя сооружать в подвалах – об этом смотрите в программе «ЖКХ: вопросы и ответы» на телеканале «ТЕРРА» …