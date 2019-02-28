В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть превысило прошлогодние показатели на треть
Накануне первый заместитель главы города Владимир Василенко проехал по нескольким районам и оценил работу управляющих компаний. Только за минувшие выходные коммунальщики расчистили 664 двора. Однако проблемные участки еще остаются..
Во время объезда и встреч с населением горожанам напомнили о том, что терпеть бездействие своей управляющей организации не имеет смысла.
«Нужно либо более жестко требовать исполнения обязанностей по содержанию придомовой территории, ведь эту услугу оплачивают сами жильцы, либо менять управляющую компанию, либо переводить дом на непосредственное управление собственников. В любом случае там, где дворы в безобразном состоянии, в ближайшее время и в течение марта нужно исправить ситуацию», - подчеркнул Владимир Василенко.
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