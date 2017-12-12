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Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Связь с космическим аппаратом «Метеор-М», который вчера был запущен на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», установить не удалось. Об этом сообщили в Роскосмосе. Напомним, запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся во вторник, 28 ноября.
29 ноября 2017, 11:37
Роскосмос планирует разработать орбитальную АЭС

Роскосмос планирует разработать орбитальную АЭС

Сегодня, 30 октября, появилась информация, согласно которой  российское космическое агентство «Роскосмос» рассматривает вариант появления орбитальной АЭС. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на «Известия».
Как сообщается, конструкторское бюро «Арсенал» уже получило техзадание, связанное с созданием орбитальной АЭС. Специалисты должны 

30 октября 2017, 03:03
Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

«Роскосмос» выдал лицензию, предоставляющую право заниматься космическим туризмом. Инициатором проекта стала компания «КосмоКурс», разработавшая концепцию многоразовых суборбитальных полётов (без выхода на околоземную орбиту).
Некоторое время назад «КосмоКурс» проинформировал о заявках, поступивших от нескольких россиян, которые готовы заплатить от 200 до 

1 сентября 2017, 02:13
Самарские спутники оснастят более мощными камерами

Самарские спутники оснастят более мощными камерами

«Роскосмос» принял решение изменить конструкцию выпускаемых на самарском заводе «Прогресс» космических аппаратов «Ресурс-П», составляющих основу российской группировки дистанционного зондирования Земли. Решено отказаться от камер среднего разрешения из-за отсутствия коммерческого спроса на снимки с точностью от 60 до 120 метров на 

31 августа 2017, 12:09
Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические могут отправиться к звездам на корабле SpaceShipTwo уже в следующем году. Так утверждает глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Космический корабль SpaceShipTwo может взять на борт до шести путешественников. Он управляется двумя пилотами и способен достигать высоты в 100 

2 мая 2017, 10:03
Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Озвучена стоимость тура в космос на первом в РФ частном многоразовом корабле для космического туризма. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина.
По словам специалиста, тур обойдется ориентировочно в $200-250 тыс. Впрочем, эти цифры, вполне 

14 февраля 2017, 04:39
В РФ появится космический туроператор

В РФ появится космический туроператор

В скором времени в России может заработать компания, которая займется реализацией туров на Международную космическую станцию. Как информирует «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической сфере, отечественный космический туроператор будет работать как на территории РФ, так и за рубежом, предлагая 

13 октября 2016, 09:42
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