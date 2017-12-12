С рядом международных компаний специалисты Роскосмоса собираются обсудить перспективы взаимодействия по отечественному сегменту МКС. По прогнозу, одним из основных направлений будет развитие космического туризма.
Сегодня, 12 декабря, об этом проинформировал глава госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, российская сторона прорабатывает свою предстоящую деятельность не только в исследовательском аспекте, но и в туристическом. «Уже создаются некоторые модули», заявил г-н Комаров.
В качестве примера конкурентоспособного продукта приведен амбициозный проект «Цифровая Земля», в рамках которого ведется дистанционное зондирование нашей планеты. По словам руководителя корпорации, внимание партнеров в регионах РФ к этому направлению уже проявлено.
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