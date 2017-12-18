Скандинавские исследователи обнаружили в природе новый вид снежинки. Как поясняют ученые, он отличается удлиненной формой. Снежинка внешним видом напоминает полую внутри звезду с хоботком.
Открытие при помощи рентгеновского аппарата сделали специалисты Технологического университете в Лулео. Устройство позволяет изучать строение отдельных кристаллов.
Говоря о практической пользе этого открытия, ученые поясняют: информация о разных видах снежинок поможет при изучении разновидностей снежной массы, позволит прогнозировать ее свойства в зависимости от степени уплотнения. Новые сведения дают возможность более эффективно оценивать физические свойства снега в процессе уборки, а также его поведение на трассе под колесами автомобилей.
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