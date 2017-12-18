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Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
Речь идет о материале, получаемом из осадочной горной породы. Он сравнительно дешев и не причиняет вреда окружающей среде. При 

22 декабря 2017, 05:04
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Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают 

22 декабря 2017, 04:27
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально 

22 декабря 2017, 12:17
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
Об открытии заявил коллектив специалистов из университета Торонто. Ученые исследовали большое захоронение животных кембриджского периода. Примерный возраст 

22 декабря 2017, 10:06
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения 

21 декабря 2017, 05:05
В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

«Копии 

19 декабря 2017, 12:29
В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

В Канаде нашли подземный лабиринт времен ледникового периода

Ученые нашли в Канаде большую пещерную систему под Монреалем. Об этом рассказывает National Geographic. Открытие сделали специалисты Квебекского спелеологического общества при осмотре знакомой многим исследователям мира пещеры Сен-Леонар. Они смогли достичь прежде неизвестной загадочной системы. Ширина пространства – свыше 200 

5 декабря 2017, 11:31
В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире

В Марианской впадине открыли новый вид самой глубоководной рыбы в мире

В процессе изыскательских работ в Марианской впадине исследователи нашли самую глубоководную рыбу в мире. Она получила наименование Pseudoliparis swirei и живет на глубинах до восьми километров.
В настоящее время ученым трудно объяснить, как именно эти представители фауны могут существовать под 

30 ноября 2017, 05:30
Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые установили, как представителям Индской цивилизации удавалось жить и эффективно развиваться, располагаясь вдалеке от больших рек. Серию исследований провел интернациональный коллектив специалистов из Англии, Индии и Дании и поделился результатами своей работы на страницах издания Nature Communications.
Как поясняют ученые, 

29 ноября 2017, 09:04
Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

 В процессе исследований в Мексике археологи нашли в храме Кукулькан Чичен-Ицы тайный вход. Ученые надеются, что открытие прольет свет на некоторые религиозные особенности этой древней цивилизации.
Речь идет о загадочной системе туннелей внутри ступенчатой пирамиды. Посредством специального суперсовременного устройства там 

15 ноября 2017, 03:13
Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп 

30 октября 2017, 02:06
Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

Как на войне: В Швеции бронетранспортер врезался в поезд

 
 Бронетранспортер врезался в поезд недалеко от Стокгольма. Как сообщают европейские информагентства, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили четыре человека.
Чрезвычайное происшествие случилось на переезде через железнодорожные пути к юго-западу от шведской столицы. Были травмированы машинист и три 

27 сентября 2017, 02:08
Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег

Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.
Банки при работе с наличкой сталкиваются с существенными расходами. Об этом заявили в Королевском 

10 августа 2017, 02:08
В губернии проходят Дни Швеции

В губернии проходят Дни Швеции

Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
Посол Швеции в Самаре впервые. Разговор с губернатором сразу 

23 марта 2017, 05:59
Венгерская певица весом 165 кг надела прозрачный комбинезон Бритни Спирс

Венгерская певица весом 165 кг надела прозрачный комбинезон Бритни Спирс

Поп-певица из Венгрии Snowflake (Снежинка) снялась в своем новом клипе в «оригинальном» наряде. Она облачилась в прозрачный комбинезон телесного цвета с блестками – именно так была «одета» Бритни Спирс в видеоролике на композицию Toxic. Таким образом Снежинка хотела выделиться, и 
9 июля 2015, 06:08
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