Ждать недолго: В Швеции назвали сроки полного исчезновения наличных денег Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.

Банки при работе с наличкой сталкиваются с существенными расходами. Об этом заявили в Королевском …