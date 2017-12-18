Представители Корейского института передовых технологий в сотрудничестве со специалистами фирмы Rainbow сконструировали ездового гуманоидного робота FX-2. Кабина для пилота будет открытой, для комфортного управления инженеры создали особое кресло.
Как говорят разработчики, при возникновении нештатной ситуации от травмы пилота спасет шлем. Новое чудо конструкторской мысли может ходить, за координацию движений отвечает находящийся в кресле человек. Управление андроидом осуществляется посредством двух ручек. Киборга представили на одном из этапов эстафеты олимпийского огня.
Детали разработки ученые держат в тайне. Кстати, некоторое время назад Илон Маск, создатель SpaceX, предостерег всех от опасности, которую может таить искусственный интеллект. В первую очередь говорится о его непредсказуемости, которая может сулить человечеству большие неприятности.
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