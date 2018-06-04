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Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области
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4 июня 2018, 11:19
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области
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1 июня 2018, 01:02
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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области
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1 июня 2018, 12:15
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В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области
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31 мая 2018, 04:59
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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38
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Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области
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30 мая 2018, 04:00
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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24
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Как изменится погода в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но …
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22 мая 2018, 04:07
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Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области
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11 мая 2018, 05:19
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Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы
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30 апреля 2018, 09:50