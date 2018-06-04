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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2018г 
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В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов, где жители рассказывают о последствиях шквала.
 
Очередное фото пришло из Тимашево.
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