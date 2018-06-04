В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области В Самарской области в МЧС рассказали об ущербе и последствиях урагана, который прошел через регион в среду, 30 мая. Пострадали восемь человек: шестеро в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани. Повреждения получили около трех десятков машин. Ветер повалил …