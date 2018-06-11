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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре

Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре

Сегодня, 11 июня, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На перекрестке улиц Авроры и Мориса Тереза водитель на КИА протаранил стену. Фотографии разбитого внедорожника очевидцы опубликовали в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, судя по всему, 
11 июня 2018, 01:25
Зевнул за рулем: Экскаватор протаранил ковшом троллейбус в Новокуйбышевске

Зевнул за рулем: Экскаватор протаранил ковшом троллейбус в Новокуйбышевске

Элементарное несоблюдение дистанции до впередиидущего транспорта, по все видимости, и стало причиной ДТП, которое случилось вчера, 10 июня, в Новокуйбышевске.

Как передает «Город Н-ск», авария случилась в 13:15 напротив стадиона «Нефтяник». Колесный экскаватор New Holland догнал сзади троллейбус 
11 июня 2018, 01:00
Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области

Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.

В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение 
11 июня 2018, 08:34
«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.

Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к 
10 июня 2018, 10:18
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