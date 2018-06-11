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Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре
Сегодня, 11 июня, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На перекрестке улиц Авроры и Мориса Тереза водитель на КИА протаранил стену. Фотографии разбитого внедорожника очевидцы опубликовали в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, судя по всему, …
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11 июня 2018, 01:25
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Зевнул за рулем: Экскаватор протаранил ковшом троллейбус в Новокуйбышевске
Элементарное несоблюдение дистанции до впередиидущего транспорта, по все видимости, и стало причиной ДТП, которое случилось вчера, 10 июня, в Новокуйбышевске.
Как передает «Город Н-ск», авария случилась в 13:15 напротив стадиона «Нефтяник». Колесный экскаватор New Holland догнал сзади троллейбус …
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11 июня 2018, 01:00
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Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
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11 июня 2018, 08:34
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«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре
9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.
Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к …
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10 июня 2018, 10:18