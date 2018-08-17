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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы
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17 августа 2018, 03:22
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Глава Ленинского района Самары ушел в отставку
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17 августа 2018, 02:39
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20 лет дефолту: вспоминаем, как это было
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17 августа 2018, 02:02
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В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей
До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании.
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17 августа 2018, 01:30
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Ночью «Лексус» протаранил столб в Тольятти: пострадали два человека
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17 августа 2018, 10:25
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Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске
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15 августа 2018, 01:21
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре
Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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15 августа 2018, 08:22
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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
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14 августа 2018, 12:21