В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн. кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в …