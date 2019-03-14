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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

Власти Тольятти решили брать с родителей, дети которых посещают сады, плату только за те дни, когда ребенок действительно находился в образовательном учреждении. Напомним, что ранее в муниципальных садах плату за питание ребенка начисляли в зависимости от количества дней, проведенных в 
14 марта 2019, 11:21
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Оттепель и затяжные дожди продолжают подкидывать сюрпризы — в одном из классов общеобразовательной школы № 152 на улице Советской Армии с потолка капает вода, видимо протекает крыша. Видео водного потока горожане разместили в соцсетях. 
 
- Настоящий дождь, приходится подставлять ведра 
12 марта 2019, 12:09
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн.  кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 

1 марта 2019, 12:37
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
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Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы

Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - 
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В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

31-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
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В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов

Около 2000 офисных и торгово-развлекательных центров, отелей, предприятий сферы услуг и ритейла остаются без отопления. Они накопили значительные долги перед энергетиками, общая сумма на 1 октября составила 155 млн рублей с лишним. Львиную долю задолженности юридические лица не могут погасить 
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Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам

Житель Сызрани из четвертого микрорайона Монгоры попросил жильцов домов № 28, 30, 32, 34 и 36 по улице Звездной побеседовать со своими детьми. Он рассказал, что является одним из владельцев гаражей, расположенных между домами № 20 и № 32 по 
19 сентября 2018, 09:37
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