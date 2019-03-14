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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
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14 марта 2019, 11:21
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
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12 марта 2019, 12:09
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья
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1 марта 2019, 12:37
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Очень страшная хрюша: самарцев поразил символ года в парке Дружбы
Самарский парк Дружбы в Советском районе украсили к Новому году. Атмосферные снимки опубликовало МАУ «Парки Самары», но они слегка шокировали пользователей соцсетей. Место отдыха украсили тремя скульптурами. Компанию дружелюбным Деду Морозу и Снегурочке составила ледяная фигура символа наступающего года - …
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21 декабря 2018, 10:05
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В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
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19 ноября 2018, 09:05
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В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов
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5 октября 2018, 01:32
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Экстремальное увлечение: в Сызрани дети метают камни по гаражам
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19 сентября 2018, 09:37
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