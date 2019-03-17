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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых
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16 марта 2019, 08:05
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
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15 марта 2019, 09:38
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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В 212 семьях в Самарской области родились близнецы
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27 июля 2018, 12:34
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Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет
Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».
Кроме того, увеличился …
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22 января 2018, 12:21
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Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах
Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
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21 июля 2017, 05:23
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Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти
Обзор самых популярных новостей на сайте ТРК "ТЕРРА" в среду, 30 декабря.
Археологи нашли древнейший мобильный телефон. Глиняный предмет, созданный восемь веков назад, обнаружили в столице Австрии. Подробности - здесь.
Появились первые фото салона новой Nexia. В …
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30 декабря 2015, 08:59
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Жительница Тольятти родила четверню
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30 декабря 2015, 11:34
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В США геям разрешено становиться вожатыми бойскаутов
Движение бойскаутов в США сняло запрет для представителей ЛГБТ-сообщества на работу в их организации. На общем собрании в Техасе было решено, что подобная дискриминационная политика "больше не может быть оправдана".
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28 июля 2015, 11:33
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В Техасе хотят помиловать убийцу тёщи
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3 декабря 2014, 04:50
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В Техасе бездомный пес два месяца жил с кувшином на голове
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28 ноября 2014, 02:06
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