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Материалы по теме:

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

В России родители с детьми из многодетных, неполных и малоимущих семей смогут отправиться на отдых на отечественные курорты за счет государства. К разработке механизма выдачи специального сертификата приступили в министерства просвещения.

По оценкам ведомства, воспользоваться им смогут не менее 
16 марта 2019, 08:05
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

За первые полгода 2018 в Самарской области появились на свет 16 074 малыша. Анализ данных показывает, что чаще рождаются мальчики, чем девочки (50,9 и 49,1 % соответственно). В 212 семьях в регионе родились близнецы. Специалисты зарегистрировали 209 двоен, из которых 
27 июля 2018, 12:34
Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».

Кроме того, увеличился 
22 января 2018, 12:21
Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
В нормативных актах этого штата прописан специфический вид наказания в виде «намеренного причинения физической 

21 июля 2017, 05:23
Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти

Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти

Обзор самых популярных новостей на сайте ТРК "ТЕРРА" в среду, 30 декабря.

Археологи нашли древнейший мобильный телефон. Глиняный предмет, созданный восемь веков назад, обнаружили в столице Австрии. Подробности - здесь.

Появились первые фото салона новой Nexia. В 
30 декабря 2015, 08:59
Жительница Тольятти родила четверню

Жительница Тольятти родила четверню

27 декабря в семье Дедовых на свет появились два мальчика и две девочки. 
30 декабря 2015, 11:34
В США геям разрешено становиться вожатыми бойскаутов

В США геям разрешено становиться вожатыми бойскаутов

Движение бойскаутов в США сняло запрет для представителей ЛГБТ-сообщества на работу в их организации. На общем собрании в Техасе было решено, что подобная дискриминационная политика "больше не может быть оправдана".
 
Отметим, ранее гомосексуалы не могли быть вожатыми или занимать другие ответственные 
28 июля 2015, 11:33
В Техасе хотят помиловать убийцу тёщи

В Техасе хотят помиловать убийцу тёщи

Шизофрения как шанс на спасение. Мужчину, расстрелявшего в Техасе тёщу и тестя на глазах жены и трехлетней дочери, могут помиловать благодаря диагнозу. За отмену приговора борются правозащитники. Информацию опубликовала Los Angeles Times. Казнь Скотта Панетти намечена на 18 часов местного 

3 декабря 2014, 04:50
В Техасе бездомный пес два месяца жил с кувшином на голове

В Техасе бездомный пес два месяца жил с кувшином на голове

В американском штате Техас семья спасла бездомного пса, который 2 месяца бегал с пластиковым кувшином на голове.
3-месячный щенок залез в кувшин, когда искал еду. Семья, возле дома которой он обычно жил, заметила собаку и пыталась помочь. Однако пес 2 

28 ноября 2014, 02:06
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