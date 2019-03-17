В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он … «В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он