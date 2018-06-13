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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»

В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.

В течение месяца должен быть разработан устав 

13 июня 2018, 02:56
Пресс-центр ЧМ-2018 открыли в Самаре

Пресс-центр ЧМ-2018 открыли в Самаре

В Самаре в среду, 13 июня, открыли городской центр ЧМ-2018. До старта ЧМ-2018 по футболу в России, шесть матчей которого пройдут в Самаре, остался один день. Сегодня начали работу все 11 городских пресс-центров. Здесь представители всех СМИ смогут получать самую 

13 июня 2018, 12:56
К ЧМ-2018 ж/д вокзал Самары получил гигантский стакан в подстаканнике

К ЧМ-2018 ж/д вокзал Самары получил гигантский стакан в подстаканнике

В Самаре на железнодорожном вокзале к ЧМ-2018 появился новый арт-объект – к ЧМ-2018 в здании установили гигантский стакан в подстаканнике. Фото появилось в социальной сети. В стакане огромная чайная ложка. Это увеличенная копия стаканов, в которых подают чай в российских 
13 июня 2018, 12:42
В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.

Стоит 

13 июня 2018, 11:47
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», 

13 июня 2018, 11:02
В блогах: «Пригрею колумбийку на сутки-двое»

В блогах: «Пригрею колумбийку на сутки-двое»

Тему грядущего ЧМ-2018 затронул в «Фейсбуке» экс-депутат самарской гордумы Дмитрий Сурьянинов. По его мнению, "в связи с ожидающимся прибытием в Самару на матчи турнира пары десятков тысяч колумбийцев и колумбиек, австралийцев и австралиек, не бронировавших гостиницы и потому не 
13 июня 2018, 10:43
Гигантский баннер повесили на здание Фабрики-кухни в Самаре

Гигантский баннер повесили на здание Фабрики-кухни в Самаре

На здании Фабрики-кухни в Самаре начались работы по размещению огромного баннера. Конструкция должна прикрыть всю постройку. На полотне разместили высказывание художника Юрия Альберта «Искусство не для того, чтобы на него смотреть, а для того, чтобы о нем думать. Автором идеи 
13 июня 2018, 10:11
Очередную дорогу перекроют в Самаре

Очередную дорогу перекроют в Самаре

В Самаре произойдет очередное перекрытие дороги. Теперь речь удет о Хрустальном переулке на отрезке у дома №4 в сторону улицы Мориса Тореза. Там будут проводить работы по ремонту электрических сетей и работы по благоустройству территории. Ограничение будет действовать с 08:00 
10 июня 2018, 09:35
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В Самаре в выходные ограничат движение транспорта в районе набережной Волги в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест». Будут перекрыты участки дорог по Волжскому проспекту – от Ульяновской до Лесной, и по улице Лесной – от Волжского проспекта до 

1 июня 2018, 12:42
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