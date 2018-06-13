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Новый детсад появится в микрорайоне «Крутые Ключи»
В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.
В течение месяца должен быть разработан устав …
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13 июня 2018, 02:56
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Пресс-центр ЧМ-2018 открыли в Самаре
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13 июня 2018, 12:56
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К ЧМ-2018 ж/д вокзал Самары получил гигантский стакан в подстаканнике
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13 июня 2018, 12:42
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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре
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13 июня 2018, 11:47
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Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском
Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», …
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13 июня 2018, 11:02
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В блогах: «Пригрею колумбийку на сутки-двое»
Тему грядущего ЧМ-2018 затронул в «Фейсбуке» экс-депутат самарской гордумы Дмитрий Сурьянинов. По его мнению, "в связи с ожидающимся прибытием в Самару на матчи турнира пары десятков тысяч колумбийцев и колумбиек, австралийцев и австралиек, не бронировавших гостиницы и потому не …
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13 июня 2018, 10:43
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Гигантский баннер повесили на здание Фабрики-кухни в Самаре
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13 июня 2018, 10:11
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Очередную дорогу перекроют в Самаре
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10 июня 2018, 09:35
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре
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1 июня 2018, 12:42