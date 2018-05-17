В Тольятти перекроют движение на одной из дорог. Ограничения коснутся участка улицы Лесной от Комсомольской до Карла Маркса. С 17:00 15 мая до 17:00 17 мая там будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с перекрытием будет немного изменена …