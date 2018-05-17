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К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре
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17 мая 2018, 11:02
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За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей
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16 мая 2018, 05:41
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Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц Самары
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16 мая 2018, 03:08
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ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»
В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона …
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16 мая 2018, 12:12
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Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа
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16 мая 2018, 09:51
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В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта
В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные …
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15 мая 2018, 04:31
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Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией
В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов …
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15 мая 2018, 03:13
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Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти
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15 мая 2018, 01:04
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Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре
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15 мая 2018, 12:00
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Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре
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15 мая 2018, 10:22
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В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза
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15 мая 2018, 09:52