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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

В Самаре 17 мая планируют закончить основные работы по ремонту участка дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до Третьего проезда. Его протяженность – 1,3 километра. Эта дорога ведет к самарской городской детской больнице №1 и клиникам медуниверситета. Проезжую 

17 мая 2018, 11:02
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

В Самаре перекроют дороги у набережной. Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В воскресенье, 20 мая, с шести часов утра до 14:30 движение транспорта в центре города будет ограничено на следующих участках: по улице Максима 

16 мая 2018, 03:08
ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
16 мая 2018, 12:12
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре, внес свои коррективы в культурную жизнь региона. В частности, организаторам пришлось передвинуть дату проведения традиционного фестиваля бардовской песни имени Валерия Грушина. Вместо первых выходных июля в этом году он пройдет с 

16 мая 2018, 09:51
В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные 
15 мая 2018, 04:31
Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов 

15 мая 2018, 03:13
Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

В Тольятти перекроют движение на одной из дорог. Ограничения коснутся участка улицы Лесной от Комсомольской до Карла Маркса. С 17:00 15 мая до 17:00 17 мая там будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с перекрытием будет немного изменена 

15 мая 2018, 01:04
Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, состоится третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», сыграют футбольные команды «Лада – Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Игра начнется в 18 часов. Изменится работа трамвайных маршрутов. С 12:00 до 23:00 

15 мая 2018, 12:00
Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

В Самаре в региональный «закон о тишине» могут внести поправки, которые, как предполагается, будут действовать во время ЧМ-2018. Мэрия Самары предложила внести изменения в закон №7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». Во 
15 мая 2018, 10:22
В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершен ремонт первой дороги, которая стояла в планах на приведение в порядок в 2018 году. Речь идет о центральной улице поселка Береза Красноглинского района.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в число первоочередных на проведение ремонтных работ эта дорога попала постольку, 

15 мая 2018, 09:52
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