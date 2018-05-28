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Известно, что картина называется «Земля Дали», а ее сюжет будет построен на 
14 мая 2018, 07:49
Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Автор экранизации «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон работает над новым фильмом. Новое произведение режиссера будет посвящено Первой мировой войне. Выход документальной картины приурочен к 100-летию с момента ее окончания, сообщает издание Deadline.

В основу фильма лягут материалы 
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Фильм "Костя", снятый о тольяттинской собаке, получил разгромные зрительские отзывы

9 января в свободный доступ был выложен фильм «Костя», снятый в Тольятти. Производство картины, посвященной легендарной собаке, которой установлен памятник на Южном шоссе, очень активно обсуждалось в соцсетях. Конечный результат, судя по зрительским отзывам, многих разочаровал.
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ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.

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Профессор из «Гарри Поттера» снимется в новом сезоне «Игры престолов»

Профессор из «Гарри Поттера» снимется в новом сезоне «Игры престолов»

Профессор из «Гарри Поттера», известный актёр Бродбент будет сниматься в предпоследнем сезоне легендарной киносаги «Игры Престолов». Как рассказывают создатели сериала, Бродбент станет мейстером Цитадели «Ночного дозора», а к нему на обучение прибудет Джеймс Тарли.
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1 сентября 2016, 05:42
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