С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги через своего водителя. При получении требуемой суммы от своего подчиненного был задержан сотрудниками областного управления ФСБ.
На самом деле на заключение договоров замдиректора повлиять не мог - все контракты заключаются только по результатам торгов. Поэтому следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "покушение на мошенничество". Свою вину топ-менеджер отрицает. Меру пресечения избирать пока не планируют.
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