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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Взяли киллеров: задержаны подозреваемые в убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова

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Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Тольяттинка задушила знакомую на глазах у своих детей

Трагедия произошла в квартире многоэтажки по улице Тополиная в Тольятти. По данным следствия, гражданка Малицкая разругалась со знакомой и начала ее душить. В результате сжатия шеи сломала подъязычную кость. Потерпевшая попала в больницу, где и умерла.
Свидетелями преступления были дети 

15 июня 2017, 06:06
В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

В Волжском районе сельчане заживо сожгли случайного знакомого

Следственный комитет региона предъявил обвинения в убийстве четверым жителям Волжского района, в том числе двум 17-летним парням. По оперативным данным, в мае этого года мужчины попали в ДТП на трассе неподалеку от кладбища поселка Рощинский. Военнослужащий, проезжавший на своей машине 

15 июня 2017, 04:56
Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Советский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела ранее судимого Дмитрия Юнгова, который торговал "чудодейственными" таблетками и обещал излечить пенсионеров от всех болезней. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в прошлом году он ходил по квартирам и предлагал 

9 июня 2017, 03:57
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Тольяттинская бизнес-леди заработала более 5 млн рублей на фиктивных договорах продажи мебели

Теперь ее будут судить в Автозаводском районном суде Тольятти. На скамье подсудимых оказалась индивидуальный предприниматель Галина Щанина, которую обвиняют в мошенничестве. В деле - 31 эпизод.
По версии следствия, коммерсант в период с 2012-ого по 2015-ый год заключала договоры на 

6 июня 2017, 02:15
Как в Самаре получить 3 миллиона за недоделанный ремонт

Как в Самаре получить 3 миллиона за недоделанный ремонт

По итогам проверки проведения капитального ремонта в Самарском областном наркологическом диспансере заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Как выяснили сотрудники прокуратуры Куйбышевского района с помощью привлеченных экспертов, подрядчик - ООО «Мега Строй-сервис» получил более трех миллионов рублей на то, чтобы 

31 мая 2017, 01:49
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