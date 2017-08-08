6
29
59
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал»  - 

7 августа 2017, 05:24
В Самаре арестовали директора гимназии № 1

В Самаре арестовали директора гимназии № 1

Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такое решение принял суд Самарского района. Напомним, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия,  директор самарской гимназии № 

7 августа 2017, 04:14
В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении «фирмы» законспирированных наркоторговцев. Перед судом предстанут 22 местных жителя – их подозревают в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 
Общая масса «зелья», согласно материалам уголовного дела, 26 

7 августа 2017, 02:53
Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.

Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания 

3 августа 2017, 06:03
До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»

До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»

В полицию Сызрани обратилась местная 76-летняя жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.

По словам пенсионерки, около одного из домов по проспекту 50 лет Октября к ней подошел неизвестный мужчина. Он предложил ей продать ему любую подержанную бытовую технику.
23 июля 2017, 03:36
Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Куйбышевский районный суд сегодня не стал рассматривать ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении.
Напомним, чиновник был осужден по двум эпизодам, связанным с мошенническими действиями. Ущерб от махинаций с муниципальным жильем, когда квартиры оформлялись на подставных 

20 июля 2017, 05:11
В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство 

12 июля 2017, 12:43
Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

40-летний злоумышленник обещал продать произведения живописи, а сам попросту присваивал их и скрывался.
11 июля 2017, 09:21
Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся

Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся

Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.

Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных 

7 июля 2017, 05:00
Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого 

30 июня 2017, 01:49
Вадима Кужилина снова будут судить за мошенничество в составе организованной группы

Вадима Кужилина снова будут судить за мошенничество в составе организованной группы

Сегодня, 12 апреля, следственный комитет региона сообщил о направлении в Октябрьский районный суд еще одного уголовного дела в отношении Вадима Кужилина - бывшего замруководителя департамента управления имуществом Самары. Теперь ему вменяют хищение свыше 32 миллионов рублей у поставщиков коммунальных услуг 
12 апреля 2016, 09:19
Вадим Кужилин не может смириться с приговором

Вадим Кужилин не может смириться с приговором

Бывший зам. главы самарского департамента управления имуществом Вадим Кужилин, осужденный на 8 лет за махинации с муниципальным жильем, не может смириться с вынесенным ему приговором.
В эту среду самарский областной суд продолжил рассматривать его апелляционную жалобу. Журналисты, присутствовавшие в зале суда, 
6 мая 2015, 06:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна