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Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом
11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал» - …
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7 августа 2017, 05:24
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В Самаре арестовали директора гимназии № 1
Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такое решение принял суд Самарского района. Напомним, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».
По версии следствия, директор самарской гимназии № …
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7 августа 2017, 04:14
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В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью
В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении «фирмы» законспирированных наркоторговцев. Перед судом предстанут 22 местных жителя – их подозревают в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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7 августа 2017, 02:53
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Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф
30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.
Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания …
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3 августа 2017, 06:03
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До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»
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23 июля 2017, 03:36
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Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось
Куйбышевский районный суд сегодня не стал рассматривать ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении.
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20 июля 2017, 05:11
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В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей
Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство …
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12 июля 2017, 12:43
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Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве
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11 июля 2017, 09:21
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Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся
Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.
Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных …
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7 июля 2017, 05:00
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Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку
Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого …
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30 июня 2017, 01:49
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Вадима Кужилина снова будут судить за мошенничество в составе организованной группы
Сегодня, 12 апреля, следственный комитет региона сообщил о направлении в Октябрьский районный суд еще одного уголовного дела в отношении Вадима Кужилина - бывшего замруководителя департамента управления имуществом Самары. Теперь ему вменяют хищение свыше 32 миллионов рублей у поставщиков коммунальных услуг …
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12 апреля 2016, 09:19
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Вадим Кужилин не может смириться с приговором
Бывший зам. главы самарского департамента управления имуществом Вадим Кужилин, осужденный на 8 лет за махинации с муниципальным жильем, не может смириться с вынесенным ему приговором.
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6 мая 2015, 06:37