В Самарской области полицейские задержали бывшего главного врача районной больницы. Мужчину 1963 года рождения подозревают в трех эпизодах мошенничества и превышении должностных полномочий. СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело соответственно по части третьей статьи 159 и по части первой статьи 286.
«По версии следствия, подозреваемый в период с 2015 года по 2017 год, выходя за пределы своих должностных полномочий, ежемесячно получал от медицинской сестры денежные средства, собранные ею с находящихся в отделении больницы, утративших способность к самообслуживанию, престарелых граждан и инвалидов в размере 75% с пенсии, с учетом надбавки за уход, а всего на общую сумму более 1 миллиона 656 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в 2015-2016 годы «злоумышленник, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в учреждение трех своих знакомых на должности врачей и обслуживающего персонала и выплачивал им заработную плату». В этом случае ущерб превысил 480 тысяч рублей.
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