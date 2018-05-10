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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

В Самарской области 26 апреля сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, который вез из Пензы героин для переброса в колонии 63-го региона для зависимых осужденных. Подозреваемого задержали на КПП в Тольятти. Это неоднократно судимый мужчина. У него изъяли почти четыре килограмма героина. 

27 апреля 2018, 04:08
Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре

Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре

В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. 

25 апреля 2018, 02:30
Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары

Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары

В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя. Фигуранты уголовного дела – жители Самары, 32-летний фитнес-тренер и его 23-летний приятель.

«Предприниматель подвергся нападению, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, когда находился возле своего дома. 

23 апреля 2018, 01:03
По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают 

20 апреля 2018, 01:59
Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

Мошенничество с техникой для выращивания цифровых денег раскрыто в Самаре

В Самаре полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманули продавца техники для «выращивания цифровых денег». Подозреваемые – двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 года рождения. По данным силовиков, в марте 2018 года злоумышленники нашли в Сети объявление о продаже в 

18 апреля 2018, 02:26
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя 

13 апреля 2018, 06:21
Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют  «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она 

9 апреля 2018, 11:11
Самарского полицейского подозревают в организации интим-услуг

Самарского полицейского подозревают в организации интим-услуг

Самарский полицейский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следователей, подозреваемый причастен к организации занятия проституцией. В деле, возбужденном Советским межрайонным следственным отделом, фигурируют две женщины, указано в материалах СУ СК России по Самарской области.

«По факту случившегося 

1 сентября 2017, 12:55
На самарского чиновника завели уголовное дело за снос 16 киосков

На самарского чиновника завели уголовное дело за снос 16 киосков

Консультанта городского департамента потребрынка и услуг Дениса Ильина подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает прокуратура Самарской области. 

Потерпевшая сторона – ООО «Поволжские торговые ряды». По версии следователей, из-за действий Ильина было демонтировано 16 торговых объектов, 
22 июня 2016, 10:10
В Тольятти трое полицейских подозреваются в избиении девушки

В Тольятти трое полицейских подозреваются в избиении девушки

Сегодня, 2 декабря, следственный комитет области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту избиения силовиками 21-летней женщины, задержанной в рамках совершения административного правонарушения. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 6 ноября. В отделе полиции №22 Автозаводского района Тольятти 
2 декабря 2015, 06:12
В Самарской области два бывших сотрудника полиции осуждены по коррупционным делам

В Самарской области два бывших сотрудника полиции осуждены по коррупционным делам

Суды Самарской области вынесли приговоры бывшим сотрудникам полиции. Одного признали виновным в покушении на мошенничество, второго – в превышении должностных полномочий.

Одно дело рассматривали в Чапаевске. Согласно материалам уголовного дела, в ходе «оперативного эксперимента» оперуполномоченный Рустам Алтынбаев обманом получил 
2 октября 2015, 02:14
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