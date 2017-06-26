Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов и электровозов открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Детали, которые шли на приемку в Кинельское депо, вытачивали в Самаре по представленным образцам без учета специфики использования и даже марки стали. Техническим требованиям и физическим размерам по ГОСТам изделия не соответствовали, а потому могли привести к возникновению нештатных, аварийных и чрезвычайных ситуаций. Оперативники ФСБ, которые выявили контрафактное производство, передали дело в ведение Приволжского следственного управления на транспорте. Оттуда материалы направили уральским следователям, но в результате уголовное дело по 238-й статье за производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности, не возбуждено до сих пор. Деятельность цеха, который стал первым звеном цепочки изготовления и реализации опасных запчастей, блокирована оперативниками управления ФСБ по Самарской области. При этом, сами рабочие оказались удивлены тем, что выполняли заказы для железной дороги.
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Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!
Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.
Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно …
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22 июня 2017, 02:27
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В Самаре из-под госконтроля увели 250 миллионов рублей
Схема незаконной банковской деятельности вскрыта сотрудниками самарского управления ФСБ. Преступная группа специализировалась на выведении из-под финансового и налогового контроля денежных средств госорганов. Обнальщики, по данным оперативников, только за три последних месяца провели незаконных операций на сумму свыше 250 миллионов рублей. …
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14 июня 2017, 03:39
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В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам
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8 июня 2017, 09:58
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Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса
В Тольятти при получении полумиллиона рублей задержана женщина-адвокат, которая обещала супруге подсудимого наркоторговца решить вопрос о смягчении приговора. С поличным защитницу-обманщицу взяли в ходе оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности женщины-юриста. Материалы …
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31 мая 2017, 09:17
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В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну
Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
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22 мая 2017, 12:10
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Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»
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16 мая 2017, 04:51
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В Самарской области проводятся антитеррористические учения
На протяжении недели в Самарской области будет идти подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранителей и сотрудников спецслужб. По сведениям пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории областной столицы, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации …
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15 мая 2017, 01:21
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Самарский подросток покалечился, когда делал селфи
В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел …
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4 мая 2017, 12:41
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В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi
Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
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16 января 2017, 11:12
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СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи
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23 декабря 2016, 12:11
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РЖД увеличивает сроки предварительной продажи билетов
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12 декабря 2016, 10:53
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Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей
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21 октября 2016, 02:04