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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
В Самаре из-под госконтроля увели 250 миллионов рублей

В Самаре из-под госконтроля увели 250 миллионов рублей

Схема незаконной банковской деятельности вскрыта сотрудниками самарского управления ФСБ. Преступная группа специализировалась на выведении из-под финансового и налогового контроля денежных средств госорганов. Обнальщики, по данным оперативников, только за три последних месяца провели незаконных операций на сумму свыше 250 миллионов рублей. 

14 июня 2017, 03:39
В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

В Самаре заочно осудили футбольного хулигана, примкнувшего к украинским экстремистам

Советский районный суд Самары заочно вынес приговор 23-летнему Артему Широбокову. В Самаре молодой человек был участником одной из группировок футбольных фанатов. По сведениям силовиков, три года назад он прибыл на территорию Украины, где вступил в экстремистское объединение «Правый сектор» и 

8 июня 2017, 09:58
Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

В Тольятти при получении полумиллиона рублей задержана женщина-адвокат, которая обещала супруге подсудимого наркоторговца решить вопрос о смягчении приговора. С поличным защитницу-обманщицу взяли в ходе оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности женщины-юриста. Материалы 

31 мая 2017, 09:17
В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
По предварительной информации, трагедия произошла около трех часов ночи на станции Чапаевск. Девушка залезла на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю.

22 мая 2017, 12:10
Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Поволжский музей железнодорожной техники откроет свои двери для посетителей в рамках акции «Ночь музеев». И если в других музеях города акция запланирована на 20 мая, то в этом - на день раньше.
Как отмечают организаторы, вход свободный. Адрес: ул. Литвинова, 

16 мая 2017, 04:51
В Самарской области проводятся антитеррористические учения

В Самарской области проводятся антитеррористические учения

На протяжении недели в Самарской области будет идти подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранителей и сотрудников спецслужб. По сведениям пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории областной столицы, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации 

15 мая 2017, 01:21
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
В настоящее время воспользоваться беспроводной сетью могут только пассажиры отдельных фирменных поездов. 

16 января 2017, 11:12
СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

СМИ рассказали о планах РЖД создать оператора сотовой связи

«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), компания «Транстелеком» (ТТК), в настоящее время ведет переговоры с Tele2 о создании на их инфраструктуре виртуального оператора связи (MVNO). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на пресс-службу ТТК.
Новый проект ставит целью появление нового 

23 декабря 2016, 12:11
РЖД увеличивает сроки предварительной продажи билетов

РЖД увеличивает сроки предварительной продажи билетов

Новые правила предварительной продажи билетов на поезда дальнего следования в России начали действовать в воскресенье, 11 декабря. Сведения о расширении сроков появились на сайте ОАО «Российские железные дороги».
Напомним, что до вчерашнего дня билеты в РЖД можно было купить за 

12 декабря 2016, 10:53
Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Стадион «Локомотив» у компании "РЖД" Самарская область выкупит за 180 млн рублей. Соответствующую поправку в региональный закон о бюджете одобрили в губернской думе. Предполагается, что оплата будет произведена с рассрочкой на 10 лет - по 18 млн рублей ежегодно.

После перехода 

21 октября 2016, 02:04
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