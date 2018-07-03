Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные дороги» - это не только вагоны, цистерны, рельсы, шпалы, вокзалы и станции. Открытое акционерное общество также является крупнейшей сетевой организацией, владеющей собственными объектами электросетевого хозяйства и занимающейся техническим присоединением к ним физических и юридических лиц, оказывает услуги по передаче электроэнергии, отмечается в сообщении антимонопольного органа. Железная дорога полгода не подключала предпринимателей к электросетям. Последним ничего не оставалось, как пожаловаться в ФАС. Возбуждено административное производство. Кроме того, самарские антимонопольщики привлекли к ответственности и замначальника по электросетевой деятельности ОАО «РЖД».
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Областном минстрой не смог оспорить решение Самарского УФАС
Минстрою Самарской области не удалось через суд оспорить решение регионального УФАС, уличившего строителей в нарушении закона о защите конкуренции при проведении тендера по отбору подрядчика для строительства жилья для обманутых дольщиков. Нарушение выразилось в неправомерном создании для компании «Строй Центр» …
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3 июля 2018, 08:00
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На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти
Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, …
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3 июля 2018, 11:20
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Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани
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2 июля 2018, 11:49
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Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и …
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19 июня 2018, 11:09
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ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей
ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей за нарушение закона о конкуренции в Самарской области, указано в сообщении ведомства. Штраф наложен в связи с реализацией соглашения между 63-го регионом и структурами «Газпрома» по программе развития газоснабжения губернии. По данным антимонопольного …
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18 мая 2018, 06:45
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Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается
Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.
ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы …
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8 февраля 2018, 10:49
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В Самаре начальницу из «дочки» РЖД подозревают в получении взятки
В Самаре в отношении высокопоставленной сотрудницы «Федеральной пассажирской компании» («дочки» ОАО «РЖД») возбуждено уголовное дело. Замначальника пассажирского вагонного депо Самара – начальника резерва проводников пассажирских вагонов Куйбышевского филиала ОАО «ФПК» Пелагею Бачурину подозревают в получении крупной взятки, сообщили в Приволжском …
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23 января 2018, 12:24
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Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей
Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.
По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение …
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16 января 2018, 10:23
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РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров
"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК. …
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15 января 2018, 01:48
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Самарское УФАС нашло нарушения на торгах по дороге для «Кошелев-проекта»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило администрацию поселка Смышляевка в нарушении закона о защите конкуренции. Претензии возникли к процедуре проведения аукциона на 65 млн рублей по строительству автодороги «Кошелев-проект». В ведомство на действия чиновников пожаловалась компания «Опт-Снаб». По …
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5 декабря 2017, 04:09
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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани
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21 ноября 2017, 01:36
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В Самаре УФАС завело дело против Управления капстроительства
Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» и группу лиц из обществ с ограниченной ответственностью «ЮГ-1» и «Горизонт» заподозрили в нарушении Закона о защите конкуренции. Самарское УФАС завело дело. Поводом послужили материалы, собранные сотрудниками правоохранительных органов. Они касаются аукциона, …
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17 ноября 2017, 12:37