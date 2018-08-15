С 1 июля в Самарской области вырастут тарифы почти на все жилищно-коммунальные услуги, в том числе больше придется платить и за капитальный ремонт.

Так, например, если сейчас средний платеж для владельца двухкомнатной хрущевки площадью около 45 квадратных метров составляет 230 рублей, …