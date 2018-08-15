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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

В августе в почтовых ящиках некоторых жителей Самарской области начнут появляться красные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Их будут разносить тем людям, которые накопили большие долги за услуги ЖКХ. В квитанциях будет указан не только размер долга, но 

9 августа 2018, 01:59
В блогах: еще один неприятный сюрприз от

В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"

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"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему 
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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского

90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"

Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Напомню, 
8 августа 2018, 04:22
Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

Робот «Валли» проверит трубы на прочность в Самаре

В Самару из Санкт-Петербурга привезли коммунального робота «Валли». Этот аппарат позволит подготовить город к отопительному сезону - он выявляет поврежденные места на тепломагистралях, может заехать внутрь трубы и отсканировать ее состояние. На дисплей оператора выводится цветная диаграмма, по которой определяют 
7 августа 2018, 04:25
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
7 августа 2018, 12:17
Тарифы ЖКХ в Самарской области вырастут с 1 июля

Тарифы ЖКХ в Самарской области вырастут с 1 июля

С 1 июля в Самарской области вырастут тарифы почти на все жилищно-коммунальные услуги, в том числе больше придется платить и за капитальный ремонт.

Так, например, если сейчас средний платеж для владельца двухкомнатной хрущевки площадью около 45 квадратных метров составляет 230 рублей, 

1 июля 2016, 11:23
В Самарской области установлен новый стандарт стоимости услуг ЖКХ

В Самарской области установлен новый стандарт стоимости услуг ЖКХ

В Самарской области установлен новый стандарт стоимости услуг ЖКХ. Правительство региона пересчитало его размеры после повышения с 1 июля тарифов на коммуналку. Теперь для собственников жилья в многоквартирных домах со всеми удобствами размер регионального стандарта на одного жителя составит 2121 
14 июля 2015, 11:53
«Коммуналка» в Самарской области подорожает в среднем на 9,3%

«Коммуналка» в Самарской области подорожает в среднем на 9,3%

В 2015 году коммунальные тарифы в Самарской области поднимутся в среднем на 9,3%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ. Для сравнения: в текущем повышение составило всего 5%.

Чиновники отмечают, что главные причины почти двукратного 
7 ноября 2014, 02:59
В Самарской области опробуют новую систему регулирования тарифов ЖКХ

В Самарской области опробуют новую систему регулирования тарифов ЖКХ

Самарская область станет регионом, в котором будет опробован пилотный проект по введению долгосрочного тарифного регулирования платежей ЖКХ.

Суть новой системы в том, что и потребитель услуг, и поставщик будут знать, как в течение ближайших 3-5 лет будут меняться предельные индексы тарифов 

8 августа 2013, 11:13
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