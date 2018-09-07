В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также заплатить штраф в размере 25,5 миллиона рублей. Кроме того, ему попросили запретить занимать ряд руководящих должностей сроком на 3 года.
Напомним, Сергей Рубаков обвиняется в предложении посредничества во взяточничестве и мошенничестве. По версии следователей, в прошлом году бывший высокопоставленный чиновник узнал от знакомого сотрудника ФСБ Максима Докучаева о том, что у руководителя ГУП "Стройконтроль" Реналя Мязитова возникли проблемы с законом. Его проверяли на причастность к мошенничеству с получением субсидий. Рубаков предложил ему помощь в решении вопроса. Свои услуги он оценил в 2,5 миллиона рублей. 2 июня Рубакова задержали в момент получения денег в ресторане «Паровоз». Кроме того, следствие считает, что Рубаков получил 5 миллионов рублей от руководителя ООО "Квартал" Алексея Пискунова за изменение условий подключения жилого дома к ливневой канализации. Обвинение уверено, что выполнять это обещание фигурант дела не намеревался, так как не имел возможности повлиять на ситуацию, поэтому действия были квалифицированы как мошенничество.
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