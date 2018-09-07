На песке «засыпался»: стали известны подробности задержания двоих полицейских-взяточников в Самарской области



Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей. … Стали известны подробности недавнего задержания двоих полицейских, которых подозревают в коррупции.Заместитель начальника отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре был взят 8 августа с поличным на пересечении улиц Венцека и Ленинской. Ему передали 200 тысяч рублей.