В Самарской области растут цены на горючее. Об этом говорится в отчете регионального Минэкономразвития. За май бензин и дизельное топливо подорожали на 6,5% и 5,7% соответственно. В отчете отмечается, что подобная картина складывается не только в нашей губернии, но и на территории других регионов.
В конкретном выражении разброс цен на топливо выглядит следующим образом:
бензин АИ-80 – 37,3 – 38,0 рублей за литр;
бензин АИ-92 – 39,9 – 41,6 рубля за литр;
бензин АИ-95 – 42,6 – 43,8 рубля за литр;
дизельное топливо – 41,5 – 43,2 рубля за литр.
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