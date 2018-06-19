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Материалы по теме:

В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Подешевел бензин на сетевых АЗС

Подешевел бензин на сетевых АЗС

С 3 по 10 июня на автозаправках крупных компаний снизились цены на все виды моторного топлива. Незначительное снижение стоимости бензина практически во всех регионах страны связано с договоренностями между крупными НПЗ и правительством, пишет «Российская газета». В среднем падение 
15 июня 2018, 03:28
Есть ли предел росту цен на топливо?

Есть ли предел росту цен на топливо?

Цена на бензин в России в течение года может вырасти до 100 рублей за литр. Это случится в случае ухода с рынка из-за нерентабельности независимых АЗС. Речь идет о 15 тысячах заправок, на которые приходится 60% рынка. Такой прогноз содержится 

14 июня 2018, 07:00
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

В Самаре с понедельника, 18 июня, повысят стоимость проезда в электричках на участках в границах города. Об изменении тарифа сообщила «Самарская пригородная пассажирская компания». Речь об участках: Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – 

14 июня 2018, 12:21
Проезд на электричках подорожает в Самарской области

Проезд на электричках подорожает в Самарской области

В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.

Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.

Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 

9 июня 2018, 09:28
Акцизы на топливо летом могут снизить

Акцизы на топливо летом могут снизить

В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В 
23 мая 2018, 05:45
Бензин дорожает

Бензин дорожает

Цена топлива на российских заправках увеличивается еженедельно. Если в апреле стоимость бензина выросла на 1,4%, то за первые две декады мая еще на 3-7%, в зависимости от региона. Литр АИ-95 на самарских заправках стоит от 42 до 45 рублей. И, 

21 мая 2018, 09:01
Исследование: Мобильная связь в России меньше чем за год подорожала на 15%

Исследование: Мобильная связь в России меньше чем за год подорожала на 15%

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильных операторов в последнем летнем месяце составила 268,5 рубля. По сравнению с октябрем прошлого года она поднялась на 15%, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитического агентства Content Review. При этом если сравнивать с данными 

25 августа 2017, 11:37
Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

Росздравнадзор отметил, что текущий рост цен происходит неравномерно и повышение цен для дешевых и 

4 августа 2017, 01:00
В России с начала сентября 20 компаний подняли цены на машины

В России с начала сентября 20 компаний подняли цены на машины

В сентябре 2015 года в России подскочили цены как на иномарки, так и на отечественные автомобили. В общей сложности подорожали 20 брендов, в том числе модели АвтоВАЗа и УАЗа, сообщают СМИ со ссылкой на "Автостат".

В большую сторону изменились 
11 сентября 2015, 10:47
Новогодние подарки для детей в этом году подорожают на треть

Новогодние подарки для детей в этом году подорожают на треть

Сладкие новогодние подарки в России подорожают на 30%. Это произойдет из-за роста цен на какао-бобы, заявляют эксперты.

Крупными заказчиками новогодних угощений в нашей стране являются социальные учреждения. Традиционный набор примерно на 70-90% состоит из шоколадных изделий. В связи с 
8 сентября 2015, 04:43
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