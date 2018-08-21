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Туроператоры предупреждают: путевки в Турцию вырастут в цене
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13 августа 2018, 09:18
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Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
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10 августа 2018, 07:18
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Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре
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12 июля 2018, 02:37
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Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области
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10 июля 2018, 05:28
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Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре
В Самаре посетительница магазина схватила бутылку спиртного и сбежала не заплатив. Сотрудники торговой точки обратились к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Инцидент произошел в поселке Береза. По данным полицейских, заявление от торговцев поступило лишь несколько дней спустя после …
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23 апреля 2018, 10:12
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Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма
Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
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14 декабря 2017, 03:32
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Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь
Минфину предстоит создать универсальный механизм расчета минимальных розничных цен на спиртные напитки. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина.
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20 октября 2017, 02:05
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«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя
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16 октября 2017, 03:20