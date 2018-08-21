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Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Специалисты «Avito Недвижимость» проанализировали текущее состояние рынка краткосрочной аренды жилья в Самаре. После того, как 7 июля в городе прошел последний матч чемпионата мира по футболу, он упал по всем показателям: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, 

12 июля 2018, 02:37
Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Цены на бензин почти перестали ползти вверх в Самарской области, следует из отчета еженедельного мониторинга Самарастата. По информации ведомства, за прошлую неделю, со 2 по 9 июля, бензин АИ-98 в регионе подорожал на 0,8 процента, зато стоимость АИ-92, АИ-95 и 

10 июля 2018, 05:28
Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре

Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре

В Самаре посетительница магазина схватила бутылку спиртного и сбежала не заплатив. Сотрудники торговой точки обратились к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Инцидент произошел в поселке Береза. По данным полицейских, заявление от торговцев поступило лишь несколько дней спустя после 

23 апреля 2018, 10:12
Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
Ученые проанализировали эволюцию бокалов 

14 декабря 2017, 03:32
Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Минфину предстоит создать универсальный механизм расчета минимальных розничных цен на спиртные напитки. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина.
Как сообщается, существующую схему установления минимальной стоимости можно сравнить с анализом мнений участников рынка, однако такой подход 

20 октября 2017, 02:05
«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

В Кировской и Ярославской областях отмечено наибольшее число смертей, связанных  с отравлениями спиртными напитками. За первые 8 месяцев текущего года в этих регионах зафиксировано более 16 таких случаев на 100 тысяч жителей, рассказывают "Известия" со ссылкой на исследование Росстата.
Третье 

16 октября 2017, 03:20
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