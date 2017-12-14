Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
Ученые проанализировали эволюцию бокалов за три последних века. Они изучали коллекционные экземпляры, находящиеся в известных музеях. Вместе с тем, специалисты принимали во внимание и культуру потребления спиртного.
Как информирует «Ридус», по данным экспертов, средняя емкость винной посуды увеличилась с 1700 года примерно в семь раз. В начале XVIII века горячительное употребляли из небольших бокалов емкостью 66 миллилитров. К нашему времени этот объем вырос до 449 миллилитров. Параллельно увеличивался и объем доступного спиртного на рынке. Все это спровоцировало роста алкоголизма, считают авторы исторического исследования.
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