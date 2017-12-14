Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк Минфин предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк в РФ до 205 руб. и 371 руб. соответственно за пол-литровую бутылку. Об этом говорится в проекте документа, появившегося на сайте проектов нормативных актов.

Отпускная цена за поллитровку у производителей …