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Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
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14 декабря 2017, 09:46
В России появится гиперзвуковой пассажирский самолет

В России появится гиперзвуковой пассажирский самолет

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института в настоящее занимаются разработкой первого отечественного пассажирского гиперзвукового лайнера. Об этом рассказывает Интерфакс.
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14 декабря 2017, 09:44
Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ

Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ

Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.

12 декабря 2017, 02:21
Ученые узнали, каким ухом человек лучше воспринимает информацию

Ученые узнали, каким ухом человек лучше воспринимает информацию

Специалисты из Соединенных Штатов Америки установили, что люди лучше воспринимают информацию правым ухом. Такое умозаключение было сделано после сопоставления результатов серии исследований с привлечением участников от 19 до 28 лет, а также детей.
Как поясняют ученые, каждое ухо получает определенную 

8 декабря 2017, 01:54
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Минфину предстоит создать универсальный механизм расчета минимальных розничных цен на спиртные напитки. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина.
Как сообщается, существующую схему установления минимальной стоимости можно сравнить с анализом мнений участников рынка, однако такой подход 

20 октября 2017, 02:05
«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

В Кировской и Ярославской областях отмечено наибольшее число смертей, связанных  с отравлениями спиртными напитками. За первые 8 месяцев текущего года в этих регионах зафиксировано более 16 таких случаев на 100 тысяч жителей, рассказывают "Известия" со ссылкой на исследование Росстата.
Третье 

16 октября 2017, 03:20
Минздрав: Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя

Минздрав: Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя

Россияне стали заметно меньше употреблять алкоголь. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
В 2016 году, на четвертый год после запрета рекламы такой продукции в СМИ, объем выпитого алкоголя на душу населения уменьшился с 12,4 до 10,3 литра в 

20 июля 2017, 02:15
Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Эксперты Минздрава заявляют, что сегодняшних мер по борьбе с алкоголизмом недостаточно, поскольку нет серьезных шагов по ограничению доступности спиртного. А потому в Стратегию формирования здорового образа жизни предложено добавить пункт о запрете реализации алкоголя в выходные.
Как сообщают "Известия", данная 

17 июля 2017, 10:03
Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область вошла в антирейтинг российских регионов, в которых в прошлом году люди чаще всего травились алкоголем. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Также в этом списке соседняя Ульяновская область, Чувашия, Пензенская область и еще 23 региона.
Как правило, жители страны попадают 

6 июня 2017, 06:04
ВОЗ назвала самую пьющую страну

ВОЗ назвала самую пьющую страну

По версии Всемирной организации здравоохранения, Литва находится на первом месте рейтинга самых пьющих стран в мире по итогам 2016 года. Такое заявление сделал в Вильнюсе представитель организации Гауден Галеа.
По статистике ВОЗ, на каждого жителя этой прибалтийской республики в год 

17 мая 2017, 09:43
Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин определился с минимальными розничными ценами на водку и коньяк

Минфин предлагает повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк в РФ до 205 руб. и 371 руб. соответственно за пол-литровую бутылку. Об этом говорится в проекте документа, появившегося на сайте проектов нормативных актов.
Отпускная цена за поллитровку у производителей 

8 февраля 2017, 10:34
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