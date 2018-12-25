Минздрав: Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя Россияне стали заметно меньше употреблять алкоголь. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

В 2016 году, на четвертый год после запрета рекламы такой продукции в СМИ, объем выпитого алкоголя на душу населения уменьшился с 12,4 до 10,3 литра в …