Федеральные СМИ сегодня массово цитируют слова главного внештатного нарколога российского Минздрава Евгения Брюна. Он развенчал миф о том, что пристрастие к алкоголю передается генетически. По словам врача, на формирование любой зависимости, в том числе алкогольной, влияют воспитание, окружение и образование человека, а не его генетика.
«Гена алкоголизма нет, и его никогда не откроют, его не существует по определению. Потому что если нет алкоголя, то нет и алкоголизма», — заявил Брюн.
Генетические факторы риска, конечно, существуют, но они минимальны. Брюн также рассказал, как надо пить, чтобы потом "не было мучительно больно". Чем дольше промежутки между приемами алкоголя - тем лучше. Утром спиртным лучше не похмеляться, хорошо помогают кисломолочные продукты, бульон и рассол.
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