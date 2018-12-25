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Материалы по теме:

Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
Ученые проанализировали эволюцию бокалов 

14 декабря 2017, 03:32
Ученые признали носителями генетических заболеваний 44% россиян

Ученые признали носителями генетических заболеваний 44% россиян

О результатах исследования ДНК мужчин и женщин рассказали специалисты одного из российских медико-генетических центров. В общей сложности в эксперименте приняли участие 2500 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет.
Согласно итогам исследований, генетические заболевания есть практически у 

31 августа 2017, 10:27
Минздрав: Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя

Минздрав: Россияне стали меньше пить и реже умирать от алкоголя

Россияне стали заметно меньше употреблять алкоголь. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
В 2016 году, на четвертый год после запрета рекламы такой продукции в СМИ, объем выпитого алкоголя на душу населения уменьшился с 12,4 до 10,3 литра в 

20 июля 2017, 02:15
Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Трезвый уик-энд: Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные

Эксперты Минздрава заявляют, что сегодняшних мер по борьбе с алкоголизмом недостаточно, поскольку нет серьезных шагов по ограничению доступности спиртного. А потому в Стратегию формирования здорового образа жизни предложено добавить пункт о запрете реализации алкоголя в выходные.
Как сообщают "Известия", данная 

17 июля 2017, 10:03
Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область попала в антирейтинг пьющих регионов

Самарская область вошла в антирейтинг российских регионов, в которых в прошлом году люди чаще всего травились алкоголем. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Также в этом списке соседняя Ульяновская область, Чувашия, Пензенская область и еще 23 региона.
Как правило, жители страны попадают 

6 июня 2017, 06:04
Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые из российского медико-генетического центра Genotek выяснили, что у 83% жителей России имеется хотя бы один общий родственник. В исследовании были задействованы две тысячи жителей страны в возрасте от 20 до 45 лет.
Участники данного эксперимента живут в Москве, Петербурге, 

10 февраля 2017, 09:49
Ученые помогут людям выращивать новые зубы с помощью акул

Ученые помогут людям выращивать новые зубы с помощью акул

Всем известна удивительная способность акул выращивать новые зубы в течение всей жизни. Ученые решили изучить генетические особенности процесса, чтобы в будущем применить этот метод для человека.
Как известно, акулы – это хищники, которым приходится много охотиться в водной среде. Поэтому 

6 августа 2016, 02:21
Ученые узнали секрет продолжительности жизни

Ученые узнали секрет продолжительности жизни

В процессе изучения живых организмов ученые обнаружили связи ферментов, которые влияют на формирование генов и всю жизнь в целом. 

Изучая кольчатых червей, специалисты молекулярной и клеточной биологии из Калифорнии и Швейцарии заметили особые генетические "переключатели". Это ферментные цепочки, которые 
6 мая 2016, 03:48
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